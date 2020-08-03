В Беларуси с 1 сентября могут разрешить торговлю ювелирными изделиями в интернете

Новости Беларуси. Растут мировые продажи ювелирной продукции. Так, на российском сегменте онлайн-торговли наибольшей популярностью пользовались золотые украшения. Их покупали и в качестве инвестиций из-за роста цен на золото на мировых рынках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нашей стране с 1 сентября могут разрешить торговлю ювелирными изделиями в интернете. На общественное обсуждение вынесены проекты указа Президента и постановления Совета Министров, разрешающие продажу ювелирных изделий онлайн. Сейчас это легально сделать только в стационарных объектах торговли.

Минфин инициирует доставку ювелирных изделий непосредственно на адрес покупателя, а оплату – через системы дистанционного банковского обслуживания. По специальным кодам маркировки можно проверить изделия на предмет контрафакта.