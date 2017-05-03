Новости экономики за 03.05.2017

Новости Беларуси .Десятки предприятий и бизнесменов принимают участие в белорусско-итальянском экономическом форуме. 3 мая он открылся в Милане. Сразу несколько представителей деловых кругов Апеннин заявили о своем желании стать резидентами одной из свободных экономических зон Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛОРУССКО-ИТАЛЬЯНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

До сих пор итальянские инвесторы концентрировались на традиционных для итальянского бизнеса отраслях экономики. Встреча в Милане расширила горизонты взаимовыгодного сотрудничества. Италия – один из поставщиков в нашу страну передового оборудования и новых технологий, белорусская продукция не менее востребована на итальянском рынке.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Для нас всегда важный посыл – это промышленная кооперация. Потому что простая торговля будет постепенно уходить в прошлое, поскольку на этом долгосрочное сотрудничество не построишь. А вот промышленная кооперация, создание совместного продукта и продвижение этой качественной продукции на рынки как ЕС, так и ЕАЭС – это будущее.

ПОМНИТЬ И ПОМОГАТЬ

По всей стране обследуют условия жизни ветеранов Великой Отечественной войны, одиноких пожилых людей, инвалидов, чтобы определить в каком виде помощи они нуждаются. За три месяца этого года помогли без малого 1000 ветеранам и инвалидам на общую сумму порядка 72 тысяч рублей. Деньги пошли на ремонт квартир, домов, надворных построек, печей, электропроводок, сантехники и установку пожарных извещателей. Дополнительную материальную помощь из средств государственного социального страхования получили уже более 22 тысяч человек на сумму почти 1,5 миллиона рублей.

ВЫБИРАЯ НУЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Консульский сбор за оформление визы в Индию для белорусов теперь составляет $100. Ранее туристам надо было платить $40. Основная масса белорусских путешественников летит в Индию через Москву на Гоа. Как правило, это не самое дорогое направление. Потому увеличение стоимости визы в 2,5 раза, вероятно, повлияет на общий поток.

СОХРАНЯТЬ ПРИУМНОЖАЯ

Рублевые вклады остаются самым выгодным видом сбережений. Срочные депозиты физлиц прирастают уже 13 месяцев подряд. В марте долларовая доходность вкладов в национальной валюте составила почти 25% годовых. Укрепление рубля к доллару как раз и повлияло на супервыгодность рублевых вкладов в долларовом эквиваленте. В апреле срочные депозиты также остались высокоприбыльными: рубль укрепился к доллару на 1,9% годовых, и это позволило срочным рублевым вкладам дать не менее полутора десятков процентов прироста сбережений.

И о курсах валют на завтра. Доллар прибавил треть копейки и завтра по Нацбанку 1,87. Европейская валюта выросла на полкопейки, ее итоговая стоимость 2,04 копейки. Курс российского рубля упал на треть копейки за сотню и актуальный курс на завтра 3 рубля 27 копеек белорусских.