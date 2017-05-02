Более 200 тысяч гектаров кукурузы: продолжается посевная на полях Минской области

Новости Беларуси. Аграрии Минщины продолжают работать на полях. После ранних яровых зерновых труды хлеборобов не уменьшились.
11 тысяч гектаров льна, 37 тысяч гектаров сахарной свеклы, 10 тысяч картофеля и более 200 тысяч гектаров кукурузы,
в том числе и на зерно.
Многие хозяйства рассчитывают получить урожайность до 100 центнеров с гектара.
Кроме того, именно на кукурузу делают ставку и в кормозаготовке. По сравнению с прошлогодней кампанией холодная погода пока сдерживает темпы механизаторов. Между тем, все работы хлеборобы рассчитывают завершить в оптимальные сроки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.