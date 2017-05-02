Прямой эфир

Более 200 тысяч гектаров кукурузы: продолжается посевная на полях Минской области

02 мая 2017 16:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Аграрии Минщины продолжают работать на полях. После ранних яровых зерновых труды хлеборобов не уменьшились.

11 тысяч гектаров льна, 37 тысяч гектаров сахарной свеклы, 10 тысяч картофеля и более 200 тысяч гектаров кукурузы,

в том числе и на зерно.

Более 200 тысяч гектаров кукурузы: продолжается посевная на полях Минской области-1

Многие хозяйства рассчитывают получить урожайность до 100 центнеров с гектара.

Кроме того, именно на кукурузу делают ставку и в кормозаготовке. По сравнению с прошлогодней кампанией холодная погода пока сдерживает темпы механизаторов. Между тем, все работы хлеборобы рассчитывают завершить в оптимальные сроки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Экономика # Фотофакт # Посевная кампания

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 2.05.2017
02 мая 2017 16:51

Новости экономики за 2.05.2017

Завод «БелДжи» планируют ввести в эксплуатацию к июлю 2017 года
02 мая 2017 16:35

Завод «БелДжи» планируют ввести в эксплуатацию к июлю 2017 года

Если нужна какая-то коренная ломка без совершенствования – обоснуйте: Президент о новациях в экономике
02 мая 2017 16:22

Если нужна какая-то коренная ломка без совершенствования – обоснуйте: Президент о новациях в экономике