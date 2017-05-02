Более 200 тысяч гектаров кукурузы: продолжается посевная на полях Минской области

11 тысяч гектаров льна, 37 тысяч гектаров сахарной свеклы, 10 тысяч картофеля и более 200 тысяч гектаров кукурузы,

Многие хозяйства рассчитывают получить урожайность до 100 центнеров с гектара.

Кроме того, именно на кукурузу делают ставку и в кормозаготовке. По сравнению с прошлогодней кампанией холодная погода пока сдерживает темпы механизаторов. Между тем, все работы хлеборобы рассчитывают завершить в оптимальные сроки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.