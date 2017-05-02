Новости экономики за 2.05.2017

Новости Беларуси. Получить кредит теперь можно без справки о доходах.

Добрый вечер, Сергей!

Во всяком случае, наличие справки о доходах отныне не требует Нацбанк.

Регулятор предлагает коммерческим банкам самостоятельно определять нужный перечень документов, чтобы оценить, на сколько платёжеспособен человек, который обращается за кредитом.

РЕГУЛЯТОР ПРИНЯЛ МЕРЫ

К слову, белорусы всегда были добропорядочными кредитополучателями и не создавали банкам значительных проблем.

Финансовые эксперты отмечают: потребительское кредитование – один из важнейших драйверов потребительского спроса, который в свою очередь способствует экономическому росту.

Поэтому данная мера регулятора может в целом улучшить динамику ВВП Беларуси.

Финансисты в ожидании роста спроса на кредиты на товары, которые выдаются прямо в магазинах на крупные покупки.

Валерий Полховский, финансовый аналитик:

Все-таки банки не привыкли работать на доверии. Они будут разрабатывать серьёзный перечень стандартов для того, чтобы упростить саму процедуру получения кредита, как можно больше. Сделать её более простой для того, чтобы быть гораздо конкурентоспособными относительно других банков, но при этом для них качество оценки заёмщика будет первоочередным.

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