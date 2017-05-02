Новости экономики за 2.05.2017

Новости Беларуси. Получить кредит теперь можно без справки о доходах.
Добрый вечер, Сергей!
Во всяком случае, наличие справки о доходах отныне не требует Нацбанк.
Регулятор предлагает коммерческим банкам самостоятельно определять нужный перечень документов, чтобы оценить, на сколько платёжеспособен человек, который обращается за кредитом.
РЕГУЛЯТОР ПРИНЯЛ МЕРЫ
К слову, белорусы всегда были добропорядочными кредитополучателями и не создавали банкам значительных проблем.
Финансовые эксперты отмечают: потребительское кредитование – один из важнейших драйверов потребительского спроса, который в свою очередь способствует экономическому росту.
Поэтому данная мера регулятора может в целом улучшить динамику ВВП Беларуси.
Финансисты в ожидании роста спроса на кредиты на товары, которые выдаются прямо в магазинах на крупные покупки.
Валерий Полховский, финансовый аналитик:
Все-таки банки не привыкли работать на доверии. Они будут разрабатывать серьёзный перечень стандартов для того, чтобы упростить саму процедуру получения кредита, как можно больше. Сделать её более простой для того, чтобы быть гораздо конкурентоспособными относительно других банков, но при этом для них качество оценки заёмщика будет первоочередным.
РАСПЛАТА ЗА ТЕПЛО
Июньские жировки будут содержать не привычную для белорусов в летние месяцы графу «за отопление». Во многих домах с наступлением мая продолжают греть батареи. Напомню, в прошлом году в столице окончательная подача тепла была прекращена 3 мая. В административных зданиях отопление отключили еще в начале апреля и возвращать туда тепло не собираются до следующей осени.
Как говорят энергетики, отключают отопление не по дате календаря, а по погодным условиям.
Напомню, тариф на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения с 1 марта составляет 15,67 рублейза гигакалорию.
ЗАРАБОТАЛИ ТРУДОМ
Более 2 миллионов рублей заработали минчане-участники республиканского субботника. Это больше, чем в прошлом году. Половина денег остается в распоряжении Минфина, остальные средства поступят в распоряжении Мингорисполкома и пойдут на реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, укрепление материально-технической базы государственных учреждений образования, подготовку детских оздоровительных и спортивно лагерей к летнему сезону.
ПРАВО НА ЛЬГОТУ
Ветераны великой отечественной войны в мае смогут бесплатно получить некоторые бытовые услуги. Со 2 по 15 число в парикмахерских их обслужат бесплатно.
Также можно с хорошей скидкой отремонтировать обувь, одежду, сдать её в химчистку или прачечную.
В справочной службе бытового обслуживания сориентируют, какие предприятия участвуют в акции. До конца сентября пенсионеры смогут ездить в электричках за полцены. В поездах региональных линий экономкласса по льготному тарифу им нужно платить 50% от стоимости проезда. Воспользоваться льготой смогут мужчины старше 60 лет, а женщины –старше 55.
Для покупки проездных документов со скидкой нужно предъявлять в кассах оригиналы пенсионных удостоверений.
По результатам торгов на валютно-фондовой бирже доллар снизился до 1 рубля 86 копеек, евро вырос незначительно. Актуальный курс на завтра 2 рубля 3 копейки. Российский рубль укрепился на пару пунктов и за сотню дают 3 рубля 28 копеек белорусских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.