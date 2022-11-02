Новости экономики за 02.11.2022

Сотрудничество Беларуси с Ростовской областью выходит на новый уровень. Уже 56 компаний из этого региона аккредитованы в Белорусской универсальной товарной бирже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Следующий шаг – активное взаимодействие с Центром поддержки экспорта Ростовской области.

Наиболее значимые экономические новости – в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛОРУСЫ УПЛАТЯТ НАЛОГИ ЗА БОЛЕЕ ЧЕМ 6 МИЛЛИОНОВ ОБЪЕКТОВ

Белорусы уплатят налоги за более чем 6 миллионов объектов. Это транспортные средства, квартиры, жилые дома, гаражи, машиноместа и земельные участки. Извещения на уплату налогов получили почти 3,5 миллиона белорусов.