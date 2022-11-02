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Новости экономики за 02.11.2022

02 ноября 2022 16:59
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Сотрудничество Беларуси с Ростовской областью выходит на новый уровень. Уже 56 компаний из этого региона аккредитованы в Белорусской универсальной товарной бирже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Следующий шаг – активное взаимодействие с Центром поддержки экспорта Ростовской области.  

Наиболее значимые экономические новости – в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

БЕЛОРУСЫ УПЛАТЯТ НАЛОГИ ЗА БОЛЕЕ ЧЕМ 6 МИЛЛИОНОВ ОБЪЕКТОВ  

Белорусы уплатят налоги за более чем 6 миллионов объектов. Это транспортные средства, квартиры, жилые дома, гаражи, машиноместа и земельные участки. Извещения на уплату налогов получили почти 3,5 миллиона белорусов.  

Новости экономики за 02.11.2022-1

Не позднее 15 ноября необходимо доплатить транспортный налог за 2021 год, внести авансовый платеж по налогу на недвижимость и земельному налогу за 2022 год. Окончательная оплата двух последних налогов должна быть произведена в ноябре 2023 года.  

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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