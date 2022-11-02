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Центр поддержки экспорта Ростовской области стал брокером БУТБ

02 ноября 2022 16:56
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Белорусская универсальная товарная биржа приняла в свои ряды сертифицированного брокера, специализирующегося исключительно на Ростовской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Центр поддержки экспорта этого региона стал первым, кто получил статус брокера в России. Напомним, развитие сотрудничества с Ростовской областью проходит в соответствии с поручением правительства. Только за последние три месяца на биржу пришли 10 новых участников из Ростовской области и уже совершили пробные сделки.  

Центр поддержки экспорта Ростовской области стал брокером БУТБ-1

По состоянию на начало ноября на БУТБ аккредитовано 56 компаний с юга России. Общая сумма сделок за 10 месяцев составила более 2 миллионов долларов. Биржевой механизм особенно востребован у субъектов малого и среднего бизнеса из-за отсутствия собственной товаропроводящей сети за рубежом.  

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# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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