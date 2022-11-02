Центр поддержки экспорта Ростовской области стал брокером БУТБ

Белорусская универсальная товарная биржа приняла в свои ряды сертифицированного брокера, специализирующегося исключительно на Ростовской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центр поддержки экспорта этого региона стал первым, кто получил статус брокера в России. Напомним, развитие сотрудничества с Ростовской областью проходит в соответствии с поручением правительства. Только за последние три месяца на биржу пришли 10 новых участников из Ростовской области и уже совершили пробные сделки.