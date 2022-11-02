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Новые золотые монеты появятся в Беларуси. Какова их стоимость?

02 ноября 2022 17:00
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Новые золотые монеты появятся в Беларуси. Нацбанк выпускает первую в истории страны золотую инвестиционную (слитковую) монету «Славянка» номиналом 50 белорусских рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Новые золотые монеты появятся в Беларуси. Какова их стоимость?-1

В отличие от ранее выпускаемых, новая монета является инвестиционной, а не коллекционной, то есть предназначена в первую очередь для сбережения и накопления, а не коллекционирования, а разница между стоимостью монеты и содержащегося в нем золота минимальная.  

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# Нацбанк Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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