Новости экономики за 02.05.2016

Новости Беларуси. Показать товар лицом. Белорусские экспортеры будут продвигать свой продукт в социальных сетях. В планах — создать научно-технологические парки в каждом областном центре. А так же сделать Беларусь площадкой по производству всемирно известных брендов. Что еще предлагает совмин — узнаем у нашего экономического обозревателя Алексея Мартиненка. Алексей, какие новшества ждут белорусскую внешнюю торговлю?

ЭКСПОРТ В СЕТИ

Новая рекомендация экспортерам — обзавестись страничками в социальных сетях. Также продвижением товаров за границей смогут заниматься специальные консультанты. Правительство предлагает привлечь для этого белорусов, живущих за границей. Задача диверсификации экспорта по-прежнему — одна из основных для производителей. Сейчас корзина внешней торговли нашей страны разделена на три равные доли. Между Россией, Евросоюзом и странами дальней дуги. Вопросы продвижения имиджа актуальны для каждого из этих рынков.

Анатолий Акантинов, генеральный директор маркетингового центра:

Очень многие - и туристическая отрасль просит, и молочная просит, чтобы как-то закреплять этот, всё-таки, имидж. Потому что отдельно каждому предприятию очень тяжело создавать ролики и прокатывать их

ДВА БИЛЕТА

Господдержка в действии. Пенсионеры уже могут пользоваться 50-ти процентной скидкой на проезд в электричках. Льгота сезонная, и будет действовать весь дачный сезон вплоть до октября. Единственное условие: при покупке билета надо предоставить кассиру пенсионное удостоверение.

ЭКОНОМИКА В РАЗРЕЗЕ

Трудовая золотая середина. Средний возраст работающего белоруса — 41 год. А всего в экономике страны занято четыре с половиной миллиона человек. Статкомитет подсчитал, что главные «мужские» сферы труда - промышленность, строительство, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. Женщин больше в здравоохранении, образовании, финансовой деятельности, гостиничном и ресторанном бизнесе. Причем, у каждого третьего белорусского работника есть высшее образование.

КОНКУРС НА ДЕНЬГИ

Показать и доказать. Деньги направят только по достойным адресам. Сегодня вступил в силу указ о госпрограммах и финансовой поддержке. Помощь из бюджета получат инвестпроекты в рамках какой-либо государственной программы. А сам проект должен отвечать критериям повышения прибыльности товара и снижения его себестоимости. Рамки жесткие и исключение из правил только одно — решение об оказании адресной помощи может принимать Президент Беларуси.

МИНУС 500

Купюра в 500 евро может стать достоянием истории. По данным финансистов, Европейский центробанк начал выводить такие деньги из оборота. За три последних месяца количество купюр в 500 евро уменьшилось почти на 20 миллионов экземпляров — это десять миллиардов евро. Причина проста: считается, что банкноты с самым высоким номиналом часто используют в криминальном бизнесе. На днях состоится заседание Европейского центробанка, где поднимут вопрос об окончательном изъятии таких купюр. К слову, затраты на такую процедуру могут обойтись ЕС в сумму свыше 500 миллионов евро.

На валютно-фондовой бирже прошли очередные торги. Белорусский рубль заметно укрепился к корзине иностранных валют. Доллар снова стал дешевле. Его официальный курс на завтра — 19 тысяч 180 рублей. Евро немного укрепился, а вот российский рубль упал, причем, значительно.

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