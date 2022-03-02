Цена на газ в Европе превысила 2000 долларов

Цены на газ в Европе вышли на исторический максимум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К обеду стоимость доходила до отметки выше 2 250 долларов. Рост составляет более 50 %. Это происходит на фоне геополитической напряженности. Кроме того, страны региона уже израсходовали все объемы, которые были закачаны в хранилища летом. Дорожает и нефть, мартовские фьючерсы стоят около 112 долларов за баррель.