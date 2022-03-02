Прямой эфир

Цена на газ в Европе превысила 2000 долларов

02 марта 2022 15:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Цены на газ в Европе вышли на исторический максимум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Цена на газ в Европе превысила 2000 долларов-1

К обеду стоимость доходила до отметки выше 2 250 долларов. Рост составляет более 50 %. Это происходит на фоне геополитической напряженности. Кроме того, страны региона уже израсходовали все объемы, которые были закачаны в хранилища летом. Дорожает и нефть, мартовские фьючерсы стоят около 112 долларов за баррель.  

Другие новости экономики за 2 марта читайте здесь.  

# Газ # Экономика # Ольга Лукашова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси на 25% выросло число детей, которые используют банковские карты
02 марта 2022 15:43

В Беларуси на 25% выросло число детей, которые используют банковские карты

Продажа квартир и деньги из-за границы. Кому нужно успеть подать налоговые декларации до 31 марта?
02 марта 2022 15:42

Продажа квартир и деньги из-за границы. Кому нужно успеть подать налоговые декларации до 31 марта?

Новости экономики за 01.03.2022
01 марта 2022 16:19

Новости экономики за 01.03.2022