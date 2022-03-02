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Беларусь увеличила план добычи нефти в 2022 году

02 марта 2022 15:45
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Новости Беларуси. В 2022 году начнется новый этап в освоении месторождения черного золота на Полесье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Беларусь увеличила план добычи нефти в 2022 году-1

В минувшем 2021-м специалистам удалось извлечь из белорусских недр 1 миллион 737 тысяч тонн нефти и 214 миллионов кубометров попутного нефтяного газа. Рост до 70 тысяч тонн сырья в год станет отправной точкой для добычи в регионе. Благодаря современным технологиям, белорусские нефтяники научились разрабатывать месторождения, которые ранее считались недоступными или нерентабельными.  

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# Нефть в Беларуси # Экономика # Ольга Лукашова # Фотофакт

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