Беларусь увеличила план добычи нефти в 2022 году

Новости Беларуси. В 2022 году начнется новый этап в освоении месторождения черного золота на Полесье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В минувшем 2021-м специалистам удалось извлечь из белорусских недр 1 миллион 737 тысяч тонн нефти и 214 миллионов кубометров попутного нефтяного газа. Рост до 70 тысяч тонн сырья в год станет отправной точкой для добычи в регионе. Благодаря современным технологиям, белорусские нефтяники научились разрабатывать месторождения, которые ранее считались недоступными или нерентабельными.