Новости экономики за 02.03.2016

Новости Беларуси. 2 марта стало известно еще об одном развороте белорусского экспорта. Новость с торгов на товарной бирже действительно необычна.

На Белорусской товарной бирже впервые заключили сделку по реализации ржи на экспорт. Во время одной торговой сессии, за один час, в Украину продано 15 тысяч тонн зерна на сумму более чем полтора миллиона долларов. Всего же с начала года общий оборот биржевых сделок с сельхозпродукцией составил 726 миллиардов рублей. Это на 44% больше, чем за аналогичный период 2015 года. На бирже сейчас аккредитовано более 15 тысяч компаний из 57 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Дерешов, заместитель директора департамента торгов Белорусской универсальной товарной биржи:

К организации биржевых торгов зерном мы приступили с февраля текущего года. Проводится работа по привлечению покупателей этой продукции из России, Украины, из других стран.

Квадратный метр не нащупает дно. Падение цен на недвижимость рекордное за 2016 год. На рынке вторичного жилья всего за неделю стоимость метра снизилась более, чем на 50 долларов. Новостройки дешевеют чуть медленнее, но пока все равно цена ползет вниз. В итоге за год квадрат без отделки упал почти на четверть. А вот предложение наоборот устойчиво растет. Рынок откатился к уровню 2007 года, когда в столице можно было купить «однушку» за 30 тысяч долларов.

ЕАЭС и страны Шанхайской организации сотрудничества готовят крупнейшее торговое соглашение. Базируется оно на трех китах: свобода движения товаров, капиталов и, конечно же, поддержка и развитие товарооборота между странами. По сути, это первые шаги навстречу зоне свободной торговли со странами Шанхайской организации сотрудничества. Вкупе с ЕАЭС рынок сбыта получается огромным – более трех миллиардов человек.

Алексей Беляев, финансовый аналитик:

Расширяются рынки и возможности для Беларуси получать те же инвестиции из китайского рынка, из финансовых рынков азиатских стран. У нас есть что предложить. Высокотехнологичная наша продукция, наше приборостроение, машиностроение. Будут, безусловно, пользоваться спросом наши калийные удобрения.

Журнал «Forbes» опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых людей мира. И уже, можно сказать, по привычке вершину финансового пьедестала занял Билл Гейтс – 75 миллиардов долларов в кармане у компьютерщика. Кстати, о том, что девятизначные суммы растут в Интернете, знает и белорусский IT-бизнесмен Виктор Кислый, который в самый «дорогой» рейтинг планеты не попал, но первый миллиард «вашингтонов» заработал. И тем самым стал самым богатым среди наших бизнесменов.

На сегодняшних торгах доллар подешевел на два рубля. Евро – на 33. Российский рубль подрос только на один пункт и теперь стоит почти 289 белорусских.

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