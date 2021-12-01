Белорусам нужно успеть оплатить транспортный налог. О чём стоит помнить владельцам авто?

Новости Беларуси. Последний месяц в 2021 году – никуда и без новшеств. Так, стоит не забыть оплатить часть транспортного налога. И сделать это нужно не позднее 15 декабря. А оставшийся платеж белорусы внесут уже в грядущем 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И к цифрам: за легковой автомобиль выложить из кошелька придется 29 рублей, за мотоцикл – 20. А общая ставка, до которой нужно будет доплатить в 2022 году, для легковушек составляет от 61 до 223 рублей (в зависимости от разрешенной максимальной массы), а для мотоцикла – 41 рубль.