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Белорусам нужно успеть оплатить транспортный налог. О чём стоит помнить владельцам авто?

01 декабря 2021 18:54
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Новости Беларуси. Последний месяц в 2021 году – никуда и без новшеств. Так, стоит не забыть оплатить часть транспортного налога. И сделать это нужно не позднее 15 декабря. А оставшийся платеж белорусы внесут уже в грядущем 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусам нужно успеть оплатить транспортный налог. О чём стоит помнить владельцам авто?-1

И к цифрам: за легковой автомобиль выложить из кошелька придется 29 рублей, за мотоцикл – 20. А общая ставка, до которой нужно будет доплатить в 2022 году, для легковушек составляет от 61 до 223 рублей (в зависимости от разрешенной максимальной массы), а для мотоцикла – 41 рубль.

Больше новостей экономики за 1 декабря читайте здесь.  

# Налоги # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

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