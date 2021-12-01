Новости Беларуси. «Великий камень» будет сотрудничать с одной из крупнейших свободных экономических зон Кыргызстана «Нарын». Акцент на взаимодействии в области инноваций, расширении как региональной, так и международной торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь и о поддержке стартапов, на которые, к слову, Индустриальный парк делает ставку. Их буквально «растят» в специальном инновационном центре. Недавно «Великий камень» пополнился двумя новыми резидентами. И сейчас на этапе рассмотрения порядка десятка проектов.