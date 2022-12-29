Новости экономики на РТР-Беларусь за 29.12.2022
Новости Беларуси. На сколько снизятся кредиты на недвижимость? Сколько белорусской техники отправили в Санкт-Петербург? И какие преимущества дают электронные счетчики электроэнергии?
Подробности в обзоре экономических новостей в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.
На сколько снизятся кредиты на недвижимость?
Беларусбанк снизит ставки по уже выданным кредитам на недвижимость до 18 % годовых. Изменение вступит в силу с 1 января. Оно затронет договоры как с фиксированной, так и с переменной ставкой. А в марте снижение на 2 % ожидается по договорам на докредитование или приобретение жилплощади с господдержкой. Также в банке до конца 2023 года продлевается период фиксации ставки рефинансирования на уровне 9,25 %.
137 единиц белорусской техники экспортировали в Петербург
Минский автозавод завершает поставку дизельных автобусов в северную столицу России. Отгружено 137 единиц техники. Данный контракт стал одним из самых крупных в 2022 году, заключенных с партнерами из Санкт-Петербурга. В городе на Неве проводится транспортная реформа. Для обновления автопарка также отгружено почти 900 белорусских автобусов на газомоторном топливе. В 2021 году товарооборот между Беларусью и представителями этого российского города достиг почти 1 миллиарда и 700 миллионов долларов. А в 2022 только за три квартала сумма уже преодолела рубеж в 1,5 миллиарда.
Электросчетчики могут включить в автоматизированную систему контроля
Электросчетчики в Беларуси планируют включить в автоматизированную систему контроля. Она предусматривает дистанционный съем показаний. Продолжается замена старых счетчиков на новые электронные. За 10 месяцев 2022 года таких установили почти 400 тысяч. Как отметили в «Белэнерго», замена оборудования на более современное позволяет повысить точность измерений, дает возможность хранить информацию по месяцам, настраивать несколько тарифов для более выгодной оплаты электроэнергии.
Курсы валют, установленных Нацбанком.
По результатам торгов российский рубль и китайский юань подешевели. В то же время доллар, евро и гривна немного выросли в цене. Вся информация на вашем экране.
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