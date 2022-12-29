Новости экономики на РТР-Беларусь за 29.12.2022

Новости Беларуси. На сколько снизятся кредиты на недвижимость? Сколько белорусской техники отправили в Санкт-Петербург? И какие преимущества дают электронные счетчики электроэнергии? Подробности в обзоре экономических новостей в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь. На сколько снизятся кредиты на недвижимость?

Беларусбанк снизит ставки по уже выданным кредитам на недвижимость до 18 % годовых. Изменение вступит в силу с 1 января. Оно затронет договоры как с фиксированной, так и с переменной ставкой. А в марте снижение на 2 % ожидается по договорам на докредитование или приобретение жилплощади с господдержкой. Также в банке до конца 2023 года продлевается период фиксации ставки рефинансирования на уровне 9,25 %. 137 единиц белорусской техники экспортировали в Петербург

Минский автозавод завершает поставку дизельных автобусов в северную столицу России. Отгружено 137 единиц техники. Данный контракт стал одним из самых крупных в 2022 году, заключенных с партнерами из Санкт-Петербурга. В городе на Неве проводится транспортная реформа. Для обновления автопарка также отгружено почти 900 белорусских автобусов на газомоторном топливе. В 2021 году товарооборот между Беларусью и представителями этого российского города достиг почти 1 миллиарда и 700 миллионов долларов. А в 2022 только за три квартала сумма уже преодолела рубеж в 1,5 миллиарда. Электросчетчики могут включить в автоматизированную систему контроля

Электросчетчики в Беларуси планируют включить в автоматизированную систему контроля. Она предусматривает дистанционный съем показаний. Продолжается замена старых счетчиков на новые электронные. За 10 месяцев 2022 года таких установили почти 400 тысяч. Как отметили в «Белэнерго», замена оборудования на более современное позволяет повысить точность измерений, дает возможность хранить информацию по месяцам, настраивать несколько тарифов для более выгодной оплаты электроэнергии. Курсы валют, установленных Нацбанком.