Новости экономики на 24.01.2017

Новости Беларуси. Национальный банк изменил правила регулирования электронных денег.

Уточнен и порядок открытия электронных кошельков.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ

Теперь это можно сделать не только через белорусский банк-агент, но и непосредственно в самом иностранном банке. В то же время физлица смогут направлять в электронные кошельки субъектов хозяйствования платежи за оплату товаров, работ и услуг как путем переводов денежных средств, так и электронных денег.

Регулятор рассчитывает, что эти меры будут способствовать росту безналичных платежей на внутреннем рынке,

а белорусские электронные деньги можно будет использовать нерезидентам страны для оплаты товаров и услуг.

ПОДОРОЖАНИЯ НЕ БУДЕТ

Подгузникам вернут льготный НДС 10%. Налог на предмет гигиены вырос до 20% из-за несоответствия кода товара в номенклатуре ЕврАзЭс. По логике, продавцы должны разницу заложить в стоимость товара. Например, пачка из 56 штук подгузников популярной марки обходилась бы покупателям с учетом возросшего НДС не в 38 рублей, а в 42.

Министерство финансов подготовило документ, который вернет льготное налогообложение для подгузников.

ДАЛИ СТРАНЕ УГЛЯ

На белорусской товарной бирже заключена крупнейшая в истории сделка по закупке 120 тысяч тонн угля на сумму без малого 9 миллионов долларов.

В результате всего одной торговой сессии белорусское предприятие закрыло половину своей годовой потребности в угле. За счет конкуренции между продавцами закупка данного сырья на биржевых торгах позволяет белорусским предприятиям приобретать его по более низким ценам, тем самым снижая себестоимость готовой продукции.

По результатам торгов на валютно-фондовой бирже рубль укрепился к доллару и евро. Американец снизился на пару пунктов. Курс на завтра 1,93. Евро подешевел незначительно. Завтра по Нацбанку 2 рубля 7 копеек. Курс российского рубля вырос почти на копейку и за сотню дают 3 рубля 26 копеек белорусских, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.