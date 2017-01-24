Хорошие семена позволят хлеборобам Минской области выйти на передовые позиции

Новости Беларуси. В предчувствии хорошего урожая. Аграрии продолжают подготовку к весенней посевной. Чтобы последние разработки селекционеров попали на поля Минщины, земледельцы все чаще обращаются к ученым.

Хорошие семена, выполнение всех технологий – именно это помогает хлеборобам области выйти на передовые позиции.

Хороший урожай озимого рапса, высокие намолоты зерновых, наилучшие условия для выращивания свеклы – результаты работы хозяйства «Селевцы» Молодечненского района.

В 2016 году здесь заготовили более 15 тысяч тонн богатого витаминами корнеплода.

Плюс к прошлогодних показателей – две тысячи тонн. Успех – в инновационном подходе к аграрному делу молодых специалистов, которых в сельском хозяйстве активно поддерживают. Так агроном Дмитрий Кулик, в 2016 году признан победителем молодежного конкурса «Лидер Минщины», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Дмитрий Кулик, агроном сельхозпредприятия Молодечненского района:

Работаю год и семь уже в хозяйстве. Есть результаты определённые в своей отрасли, агрономической. Я стараюсь в своей области смотреть за новинками семян, стараюсь сорта свёклы подбирать таким, которые более подходят к нашим почвенных климатическим условиям. Ну и специалисты грамотные работают. Ни и в своей сфере стараюсь за всем следить сам.