Александр Лукашенко: почему ставится вопрос о продаже леса за рубеж, когда отдельные деревообрабатывающие предприятия не загружены?

Новости Беларуси. Нелегальные схемы вывоза древесины из Беларуси требует искоренить Александр Лукашенко. 24 января глава государства провел совещание по эффективному использованию самого важного природного богатства страны – леса.

С 2015 года вывозить за пределы Беларуси необработанную древесину без согласия Президента запрещено. Однако из-за ураганов в последние годы Александр Лукашенко трижды визировал разрешение экспортировать необработанную древесину.

Правительство в очередной раз обратилось к Президенту с предложением продлить экспортные квоты. Хотя теперь никакой чрезвычайной ситуации нет, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На протяжении многих лет мы развивали деревообрабатывающую отрасль и инвестировали в нее. Почему мы это делали, мы тоже много раз говорили. Деревообработка – это та отрасль, сырья для которой в Беларуси с избытком. Как видим на сегодняшний день из проекта вашего, предложения, мы не успеваем его перерабатывать, это сырье. У нас достаточно мощностей, чтобы самим из этого сырья производить готовую продукция с высокой добавленной стоимостью. То есть лес можно спилить и бревном реализовать, а можно переработать и продать мебель. Это совершенно разные истории. Разве мы сами не можем переработать? Были хорошие морозы, можно проехать в лесу в любую точку, собрать эту древесину, переработать. Даже на какую-то необрезную доску. Она сегодня нужна населению. Мы можем предложить населению совсем низкую цену, она нужна сельскому хозяйству. Всем нужна. А если эту доску обрезать, то ценность возрастает неимоверно. И вдруг правительство выступило с предложением продлить действие экспортных квот на лес. То есть продлить разрешение на вывоз необработанного леса. Почему ставится вопрос о продаже его за рубеж, когда отдельные деревообрабатывающие предприятия не загружены?

В Беларуси завершается модернизация деревообрабатывающей отрасли, поэтому все объемы заготавливаемой древесины будут отправлять на глубокую переработку. До 1 мая в лесу должен быть наведен идеальный порядок и все лесосеки, поврежденные прошлогодним ураганом, засажены новыми деревьями.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь