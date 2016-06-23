Максим Ермолович, первый заместитель министра финансов: монета свидетельствует о том, что валюта действительно стабильна

А у нас в эфире очередной собеседник, Максим Ермолович, первый заместитель министра финансов Республики Беларусь. Максим Леонидович, доброе утро! В порядке приоритетов финансы и кошелек на втором месте после здоровья? Как мы будем жить: будем ли мы богаты ближайшие пять лет? Будем ли богаче ближайшие пять лет?

Максим Ермолович, депутат V Всебелорусского народного собрания, первый заместитель министра финансов Республики Беларусь:

Доброе утро. Обязательно будем богаче. И программа социального экономического развития – важнейший документ, который и показывает пути достижения этих целей (повышения благосостояния нашего народа). Ключевые факторы обозначил вчера Президент. Это повышение технологичности производства у нас в стране и создание за счет высокой производительности труда новых рабочих мест. Что, несомненно, приведет к повышению благосостояния наших граждан. И второе направление, на мой взгляд, наиболее важное. Это повышение качества системы управления. Оно будет затрагивать государственные органы, все бюджетные организации, и, конечно же, будет сказываться на государственных расходах в части сокращения их расходования, а также сокращения затрат на содержание системы управления и повышения эффективности бюджетных расходов.

Я бы еще отметил малый и средний бизнес. Здесь, как мне кажется, непаханое поле. И в программе буквально первым пунктом значится «раскрепощение деловой инициативы». Мы же все помним те самые времена в девяностых, когда наши, с позволения сказать, бизнесмены с колоритными сумками ездили в соседние государства. Прошло то время? Из чего будут делать деньги в ближайшие годы в бизнес-среде?

Максим Ермолович:

На протяжении последних лет, в наиболее тяжелое кризисное времена мировой финансовой системы мы видели, что малый и средний бизнес быстрее адаптируется к изменяющимся условиям на внешних рынках.

То есть он более гибок в силу своего размера?

Максим Ермолович:

Да, адаптивен, гибок, подстраивается под условия, меняет свою стратегию поведения и сохраняет устойчивость. За счет того, что малый бизнес будет развиваться, экономика будет менее подвержена внешним шокам. Но это не означает, что развитие малого бизнеса зачеркнет все то, что делалось раньше. Будет продолжена стратегическая линия по развитию базовых предприятий, по их сохранению, по наращиванию объемов производств, по повышению качества продукции, по улучшению систем управления на этих предприятиях. Но вместе с тем адаптация к новым условиям заставляет нас развивать малый бизнес, создавать условия для того, чтобы человек мог сам себя реализовать.

Максим Леонидович, буквально через неделю будет важнейшее событие в нашей жизни. Пожалуй, даже во всей новейшей истории. Наконец-то у нас появляется твердая валюта, в прямом, физическом смысле этого слова. Это ведь тоже не только психологический момент, когда копейки звенят в кошельке?

Максим Ермолович:

Это весьма важный момент. И я думаю, что он показывает то, что на данном этапе мы достигли в своих планах и своем поведении за последний год того уровня, который позволяет нам ввести валюту нового образца. Направить все наши усилия и все наши действия на то, чтобы она сохраняла свою стабильность. Это очень важно.

Наличие монет в денежной системе – это один из критериев стабильности. Это правда?

Максим Ермолович:

Наличие монет свидетельствует о том, что валюта будет действительно стабильна и не будет падать потому, что монета имеет ценность. И вот это поведение и привыкание к стабильности валюты – это важный фактор сбережения населения. Человек начнет понимать, что надо сберегать деньги в собственной валюте: она не девальвируется, она имеет и сохраняет свою ценность. Вчера об этом много говорил Президент. О том, что ключевой задачей монетарных властей и Правительства станет сокращение инфляции.

Даже на психологическом уровне: наконец-то мы начали уходить от доллара. Спрашиваешь, сколько это стоит – говорят уже в белорусских рублях. Даже стоимость автомобиля.

Максим Ермолович:

Теперь надо будет привыкать к новым белорусским рублям. Пережить в собственном представлении изменение масштаба, цен и заработных плат.

Счета будет платить гораздо проще.

Максим Ермолович:

Да, счета будет проще платить.