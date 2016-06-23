Михаил Русый о проблемах сельского хозяйства: «Приходят новые технологии – нет кадров»

Мы продолжаем подводить итоги пятого Всебелорусского народного собрания. Сейчас в студии прямого эфира – заместитель премьер-министра Республики Беларусь Михаил Русый. Михаил Иванович, добрый день! День же добрый сегодня?

Михаил Русый, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Добрый!

А ближайшие пять лет будут добрыми?

Михаил Русый:

Я не только надеюсь, но и уверен, потому что та база, та стратегия, та тактика, которая выбрана изначально руководством страны, она дала свои плоды. Вместе с тем мы выявили ряд недостатков, которые есть, и вот стратегический план действий очень трудно вычленить. Задают вопрос: что главнее? Все важно, любое направление. Но вот стратегия перед агропромышленным комплексом, он стал одним из ведущих в стране. 9% ВВП занимает АПК и 9% занимают перерабатывающие предприятия. Поставлена задача на 2020 год реализовать продукции на 7,5 миллиардов долларов на экспорт. А как это сделать при рентабельности 10%? Только через инновации, через новые технологии, через новые подходы, новые организационные формы.

Качество управления. Нужно психологию управленцев сменить.

Михаил Русый:

Не только психологию. Надо подготовить кадры. Сменить психологию управленцев. Когда мы делали программу модернизации нашего производства, Президент назвал, что мы забежали вперед по социальной сфере, а потом подавали туда производство. Модернизировав наши предприятия, мы столкнулись с не менее важной проблемой – кадры не готовы. Приходят новые технологии – нет кадров. По ходу устраняли эти недостатки. Поэтому база создана, задачи определены, работать будем по разным направлениям, новые формы, новое развитие получат фермерские хозяйства. Есть проблемные хозяйства у нас, и это никто не скрывает. И ждем вот-вот на выходе три документа, три указа главы государства, которые позволят провести финансовое оздоровление. Не списать ничего, а просто дать возможность хозяйствам определиться и местным органам власти, по каким формам управления они пойдут. Дать возможность вздохнуть финансово, чтобы освободить от бремени долгов, бюджетной нагрузки.

А дальше сами должны вертеться.

Михаил Русый:

Дать возможность инвесторам. Вот есть маленькое хозяйство. Его хозяевами могут стать 3-4 фермера. Это нормально. Это развитие региона, это развитие предприятия. Это возможность страны вдохнуть вот в это направление новые силы и получить результат. Потому что есть полярность. Разным хозяйствам на одной и той же земле прийти к одним и тем же условиям. А работают весьма полярно: у одного все получается, есть деньги, а у второго ничего. Поэтому разобраться надо с этим пластом, и я думаю, что задача в 10% рентабельности реальна. Уже на 9,6% работали, и повыше работали. Знаем, как это делать. Не будем останавливаться ни на минуту на модернизацию нашей перерабатывающей промышленности, потому что конкурентная борьба очень и очень жесткая. И каждый рубль, каждая копейка сэкономленная, то есть снижение затрат. У нас они, к сожалению, довольно высокие. Будем говорить, на килограмм производства молока или зерна, на килограмм полученной продукции в переработке, нам надо сегодня свиноводческий комплекс. Если себестоимость свинины выше 1,3 евро, он не будет эффективен.

Качество жизни значится в числе главных приоритетов предстоящей пятилетки. А вот какие слагаемые вы бы сюда, в эту формулу добавили, вернее, выделили?

Михаил Русый:

Первое – это безопасность проживания. Второе – жилье, работа, достойная зарплата. Третье направление, я подвожу под агрогородки, человек заработал – он должен эти деньги куда-то положить. То есть это сфера обеспечения, социальная сфера, бытовая, это достойное образование. То есть человек, обитая в какой-то среде, должен иметь весь комплекс услуг. И самое главное: хочешь быть счастливым – будь здоровым.

Вот вы сказали, достойная зарплата. Что будет с зарплатой в ближайшие пять лет. Я понимаю, что это пальцем в небо. Но вот главный тренд?

Михаил Русый:

Надо базироваться на уровне заработной платы.

Будем больше зарабатывать?

Михаил Русый:

Конечно. Однозначно. Что такое 7,5 миллиардов долларов, я вот подвел. Это продукция, проданная на экспорт. В 2014-м мы продали на 6. В этом году – где-то за 5,5 миллиардов. А на два миллиарда долларов мы больше произведем продукции, больше переработаем, больше получим добавленной стоимости при неизменном ресурсе рабочей силы. Значит, растет заработная плата. Надо дешево провести, качественно и дешево, и выгодно продать.

Это государственный кошелек. А наши кошельки будут тяжелеть?

Михаил Русый:

Кошелек – он одинаковый. Но государство имеет в этом кошельке свое отделение в виде налога. У нас упрощенный налог. Надо отдать должное главе государства. Когда-то он весьма щепетильно прислушался к крестьянам. То есть можно по общей схеме работать сельхозпроизводителю, а можно вот сегодня 1% от выручки. Произвел энную сумму – сразу перечислил. Но если есть желание работать по общей схеме, платить по всем составляющим, это тоже позволяет.

Информатизация в числе приоритетов ближайшей пятилетки, в том числе создание электронного правительства. Вы как вице-премьер готовы перейти на электронное общение? Как это будет выглядеть? Как эта схема будет работать?

Михаил Русый:

На сегодняшний день, я полагаю, любая сфера без информатизации, без информационного управления нежизненна. Я даже не буду ходить далеко, высоко до правительства. Если мы не владеем технологиями, управлять очень трудно. Наш трактор, комбайн – они полностью сегодня компьютеризированы. Неподготовленный человек не сможет на них работать. Он уже получает всю информацию с бортового компьютера. Он его ведет – какая скорость, какие потери, какой расход топлива. Все наши основные тракторы комплектуются с GPS-навигаторами. Что такое молочно-товарная ферма? Где мы столкнулись с довольно серьезной проблемой. Два года мы потратили на исправление, и еще в полной мере нам не удалось. Молочно-товарная ферма, механизированная, с доильным залом, она предполагает функции управления стадом, наверху сидит человек, он должен знать об этой коровке все.

Немалые деньги затрачены?

Михаил Русый:

Да, немалые. Поэтому управление стадом – основа местного электронного правительства на ферме. Отсюда результат. Это и сохранность поголовья, это и знание его селекции, это ежедневный удой, это качество. Это деньги.

Вот вы больше так в сельское хозяйство. Я понимаю почему. Но наш зритель хочет услышать: будет масло намазать на хлеб?

Михаил Русый:

Образно говоря, с хлебом мы уже будем всегда. Страна впервые за долгие годы. Мы-то стремимся сырьем не торговать, но в этом году мы начали продавать на экспорт зерно, обеспечив себя полностью. Это очень важный критерий. Обеспечив ту массу животноводческих комплексов: свино-, птицеводческих. Имеем достаточно серьезный резерв. У нас резерв такой, что мы год можем спокойно жить. И вот технологии, которые к нам пришли, наши технологии, уже третья система машин отработана. Надо отдать должное нашим машиностроителям, нашим проектным бюро. Мы вот достигли такого результата. Последние годы у нас нет битвы за урожай. У нас нет битвы за посевную – ритмичная, технологичная работа. Самое главное – технологии: 10 дней посеял, 15 дней убрал.

Битва сейчас должна быть на внешних рынках.

Михаил Русый:

Битва идет на внешних рынках. Я будут прямо говорить. Нам приходится конкурировать на внешних рынках с гигантами: Австралия, Новая Зеландия, США, Евросоюз.

Мы же тоже не лыком шиты. Каждые 5% или даже больше мирового производства масла сливочного на Беларусь приходится.

Михаил Русый:

От экспортного потенциала мира 5%. В принципе, 3-5 место занимает Республика Беларусь. И многие уже начали посматривать, что это за страна. Задачи у наших молочников таковы: примерно тонну молока мы производим, перерабатываем, продаем на внутреннем рынке, а две нам нужно произвести, переработать и выгодно продать на внешних рынках. И показательным вчера было выступление посла Российской Федерации в Республике Беларусь Сурикова Александра Александровича. Он оценил наши программы в АПК. Недалекий 2007 год. 20 тонн мяса мы продавали на экспорт, на РФ. Сейчас 380 тысяч тонн. Продавали 450 тысяч тонн молока в РФ, сейчас в пересчете на молоко 4 миллиона 300 тысяч. Вот результат крестьян, специалистов, руководителей при поддержке программ, которые утвердил глава государства. Как раз это и итог работы Всебелорусских собраний. И мне посчастливилось, что я участник уже пятого собрания.

Вы помните тот тонкий лед, по которому приходилось идти, как говорил Президент?

Михаил Русый:

1996 год, когда стояла задача накормить людей, обеспечить продовольственную безопасность. 2000 год. Идут «Дажынкі», а у меня мысли, как обеспечить город Минск свининой. Сейчас проблема другая: как и куда продать выгодно? С утра и до ночи это основная проблема моя, министра, губернатора. Задают вопрос: трудно? Трудно всегда. Но трудно надо повернуться после войны, когда на селе пахали, когда думали когда поесть. А сейчас, когда есть все, надо думать, как с того, что имеем, получить максимальный результат. Каждому сесть и задуматься.

Но будет еще больше?

Михаил Русый:

Будет еще больше.