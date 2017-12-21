«Мы выполняем проект раньше на год нормативного срока строительства» – гендиректор «Белэнерго» о Белорусской АЭС

Новости Беларуси. Система выдачи мощности Белорусской АЭС будет введена до конца 2018 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект предусматривает реконструкцию 4 подстанций и строительство новой в Поставах.
Разумеется, затронет модернизация и линии электропередачи. Так, около 1000 километров воздушных линий будет построено, еще без малого 700 километров предстоит реконструировать.
Евгений Воронов, генеральный директор ГПО «Белэнерго»:
Мы выполняем этот проект раньше на год нормативного срока строительства. И мы это выполним. В следующем году мы его завершим.
Я считаю, что мы поставили перед собой правильную задачу – обеспечить досрочно проект по выдаче мощности строящейся атомной электрической станции в энергосистеме Республики Беларусь.
Отметим, уже с 2018 года Беларусь отказывается от импорта электроэнергии. Принятие такого решения стало возможным благодаря модернизации белорусской энергосистемы.