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«Мы выполняем проект раньше на год нормативного срока строительства» – гендиректор «Белэнерго» о Белорусской АЭС

21 декабря 2017 15:30
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Новости Беларуси. Система выдачи мощности Белорусской АЭС будет введена до конца 2018 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект предусматривает реконструкцию 4 подстанций и строительство новой в Поставах.

Разумеется, затронет модернизация и линии электропередачи. Так, около 1000 километров воздушных линий будет построено, еще без малого 700 километров предстоит реконструировать.

«Мы выполняем проект раньше на год нормативного срока строительства» – гендиректор «Белэнерго» о Белорусской АЭС-1

Евгений Воронов, генеральный директор ГПО «Белэнерго»:
Мы выполняем этот проект раньше на год нормативного срока строительства. И мы это выполним. В следующем году мы его завершим.

Я считаю, что мы поставили перед собой правильную задачу – обеспечить досрочно проект по выдаче мощности строящейся атомной электрической станции в энергосистеме Республики Беларусь.

Отметим, уже с 2018 года Беларусь отказывается от импорта электроэнергии. Принятие такого решения стало возможным благодаря модернизации белорусской энергосистемы.

# Экономика # АЭС в Беларуси # Фотофакт # Евгений Воронов

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