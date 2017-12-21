«Мы выполняем проект раньше на год нормативного срока строительства» – гендиректор «Белэнерго» о Белорусской АЭС

Разумеется, затронет модернизация и линии электропередачи. Так, около 1000 километров воздушных линий будет построено, еще без малого 700 километров предстоит реконструировать.

Новости Беларуси. Система выдачи мощности Белорусской АЭС будет введена до конца 2018 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект предусматривает реконструкцию 4 подстанций и строительство новой в Поставах.

Евгений Воронов, генеральный директор ГПО «Белэнерго»:

Мы выполняем этот проект раньше на год нормативного срока строительства. И мы это выполним. В следующем году мы его завершим.

Я считаю, что мы поставили перед собой правильную задачу – обеспечить досрочно проект по выдаче мощности строящейся атомной электрической станции в энергосистеме Республики Беларусь.

Отметим, уже с 2018 года Беларусь отказывается от импорта электроэнергии. Принятие такого решения стало возможным благодаря модернизации белорусской энергосистемы.