К уборке урожая в Беларуси подключили военнослужащих

Новости Беларуси. Белорусские военные подключились к битве за урожай. В армии сформировано три специальных сводных автомобильных подразделения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задействованы более сотни военнослужащих. В уборке они помогут аграриям Минской, Могилевской и Витебской областей.

К этому моменту в стране собрано около 2 миллионов тонн зерна. Лидирует юг Беларуси. В Брестской области позади уже большая часть страды. Намолот региона составляет треть от общего каравая. На втором месте Гродненская область – в закромах полмиллиона тонн зерна. Немного отстают аграрии столичного региона.