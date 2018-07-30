Прямой эфир

К уборке урожая в Беларуси подключили военнослужащих

30 июля 2018 06:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские военные подключились к битве за урожай. В армии сформировано три специальных сводных автомобильных подразделения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задействованы более сотни военнослужащих. В уборке они помогут аграриям Минской, Могилевской и Витебской областей.

К уборке урожая в Беларуси подключили военнослужащих-1

К этому моменту в стране собрано около 2 миллионов тонн зерна. Лидирует юг Беларуси. В Брестской области позади уже большая часть страды. Намолот региона составляет треть от общего каравая. На втором месте Гродненская область – в закромах полмиллиона тонн зерна. Немного отстают аграрии столичного региона.

# Урожай # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
30-дневный безвиз: какие он даст преимущества и насколько вырастет поток туристов? Интервью с Филиппом Гулым
29 июля 2018 17:08

30-дневный безвиз: какие он даст преимущества и насколько вырастет поток туристов? Интервью с Филиппом Гулым

Почему туристический бренд важен для белорусов? Мнение председателя Республиканского союза туристической индустрии
29 июля 2018 17:06

Почему туристический бренд важен для белорусов? Мнение председателя Республиканского союза туристической индустрии

Модернизация «Гродно Азот» и поставка оборудования на «Славкалий»: председатель правления CITIC Group поделился планами проектов в Беларуси
28 июля 2018 15:21

Модернизация «Гродно Азот» и поставка оборудования на «Славкалий»: председатель правления CITIC Group поделился планами проектов в Беларуси