Новинки молочной продукции презентовали на выставке-дегустации предприятия холдинга «Мясомолпром»

Новости Беларуси. Новинки молочной продукции презентовали предприятия холдинга «Мясомолпром». На выставке-дегустации – порядка 70 наименований товаров. Сегодня в этой отрасли большая конкуренция. Чтобы лидировать на рынке, предприятия стараются удивлять новинками.

Белорусская молочка устроила выставку. В одном месте – все, что производят в Минской области. Кстати, столичный регион – абсолютный лидер в молоке. Это его своеобразный конек. Недавно преобразованные в холдинг молочные предприятия показали все, на что способны. 75 наименований товара: от кефира до сыра с травами. От классики до модерна.

Олег Колос, первый заместитель генерального директора управляющей компании холдинга «Мясомолпром»:

Предприятиями был освоен в прошлом году первый в республике сыр с голубой плесенью. Это благородная плесень. Вкус данного сыра сегодня не сравнивали со вкусом других производителей западноевропейских стран, так как мы не пытались повторить вкус чьего-то сыра, а именно создать свой белорусский сыр со своим вкусом.

Сегодняшняя гордость практически всей молочной отрасли – сыры элитной группы. Их производят в Беларуси недолго – всего год. Но много – около 40 тонн в месяц. Это своеобразная альтернатива приевшимся уже сырам с плесенью. Здесь внутри черемша. Храниться такой сыр может полгода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем, не отстает по срокам хранения и молоко. Априори скоропортящийся продукт. Однако для нашей страны уже не в новинку, что стерилизованное молоко может храниться 20 суток. В частности, такой продукт производят в Молодечно. Недавно там ввели итальянскую производственную линию. Спрос немалый, и не только на родине, уже есть.

Владимир Бобрик, генеральный директор ОАО «Молодечненский молочный комбинат»:

Из Казахстана поступило предложение организовать молоко 0,5 пол-литра. Оно пользуется спросом у студентов. Идет пропаганда здорового питания, чтобы молодежь ушла от фастфудов, чтобы употребляли натуральные продукты, в том числе и белорусские.

30% от всей продукции, которую производят молочные предприятия, продается внутри страны. Этого хватает, чтобы заполнить молочные отделы магазинов доверху. Все остальное идет на экспорт. Выручка от него в 2012 году – полмиллиарда долларов. Наше молоко, ряженку и сыры едят в Японии, Франции, Англии и Мексике. Уже давно оценили качество отечественной молочки и сами белорусы.