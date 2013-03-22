Михаил Мясникович ознакомился с ходом строительства производства НПК-удобрений на «Беларуськалии»

Новости Беларуси. «Беларуськалий» завершает строительство производства НПК-удобрений. Новый цех появится на промплощадке третьего рудоуправления. С ходом пусконаладочных работ ознакомился 22 марта премьер-министр страны Михаил Мясникович.

Сейчас завершается наладка основного технологического оборудования, и с 25 марта весь комплекс будет запущен в работу в испытательном режиме. Промышленный выпуск начнется уже 1 апреля.

Удобрения благодаря новой технологии будут универсальными. Их можно будет варьировать под конкретную сельхозкультуру. В одной грануле удобрения – три компонента: азот, фосфор и калий. Аналогом такому продукту в Беларуси нет. Производство будет полностью безотходным. На строительство нового комплекса было потрачено 26 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Завод построен. Я хотел бы поблагодарить наших и строителей, и, конечно, сам «Беларуськалий» за ту большую работу, которая была сделана.

Мы резко повышаем возможности даже работы удобрений в интересах сельского хозяйства. И, конечно, экспорт.

Это, безусловно, значительно повышает потенциал экономики Беларуси в целом.

Иван Головатый, главный инженер ОАО «Беларуськалий»:

За три месяцы мы выйдем на производственную мощность 20 тысяч тонн НПК-удобрений в месяц. Начиная с мая уже планируем поставку удобрений на экспорт. Пока в настоящее время идет проработка и заключение контрактов.