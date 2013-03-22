Беларусь и Сингапур создадут СП по продаже автозапчастей на рынке Азии

Новости Беларуси. Беларусь и Сингапур: от экономических контактов к коммерческим контрактам. В азиатской стране сегодня проходит масштабный бизнес-форум. Участие в нем принимают члены нашей официальной делегации, сопровождающей Президента Беларуси в государственном визите, в которую входят как руководители министерств, так и крупных предприятий, а также около 80 представителей сингапурского бизнеса.

Как было отмечено, у сторон нет никаких препятствий для реализации даже самых амбициозных совместных проектов. Приоритетными они могут стать в промышленности, сельском хозяйстве, науке и образовании. Уже подписан ряд документов.

Так, Беларусь и Сингапур создадут совместные предприятия по реализации автозапчастей на рынке Азии. А ещё наша страна может стать для Сингапура идеальной площадкой для производства электроники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Подписаны меморандумы между нашей Торгово-промышленной палатой с Федерацией бизнеса Сингапура, с сингапурской Международной Торговой палатой. Это условия, чтобы бизнес расширялся. Сингапур - небольшое по численности (5,2 млн), маленькое по площади (710 км2), но страна, ВВП которой составил 256 млрд долларов - огромная цифра! Это перевалочная база, трамплин для вхождения на этот рынок.

Филипп Овермаер, глава международной торговой палаты Сингапура:

Беларусь становится все более интересной для Сингапура. Данная встреча этот подтверждает. Мы можем определиться, в каких сферах наиболее активно работать. Форум станет отправной точкой интенсификации нашей последующей работы.

О перспективах двустороннего сотрудничества накануне шла речь на встрече Главы белорусского государства с Президентом и премьер-министром Сингапура. Беседа оказалась содержательной и плодотворной. Александр Лукашенко отметил, что пока товарооборот между странами невелик - по итогам 2012 он составил всего 26, 5 миллионов долларов. Но потенциал для наращивания сотрудничества есть, в этом заинтересованы оба государства.

Белорусский лидер считает перспективным взаимодействие в сфере привлечения прямых инвестиций и участия сингапурских компаний в приватизации белорусских предприятий.