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Несвижский, Клецкий и Любанский районы завершили жатву

25 августа 2017 15:00
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Новости Беларуси. К ним подтягиваются и другие регионы: поставить последний сноп не дает погода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Однако по прогнозу синоптиков небо смилостивится, и Беларусь быстро одолеет последние гектары.

Всего в области намолотили более 1 миллиона 800 тысяч тонн зерна, скосили 95 % площадей. Тройка лидеров неизменна: Слуцкий, Несвижский и Минский районы. Там, кстати, и сельхозпредприятия с самой высокой урожайностью по региону – в хозяйстве «Гастелловское» собирали более чем по 100 центнеров с гектара.

Несвижский, Клецкий и Любанский районы завершили жатву-1

# Экономика # Фотофакт # Уборочная кампания

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