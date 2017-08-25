Несвижский, Клецкий и Любанский районы завершили жатву

Новости Беларуси. К ним подтягиваются и другие регионы: поставить последний сноп не дает погода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Однако по прогнозу синоптиков небо смилостивится, и Беларусь быстро одолеет последние гектары.

Всего в области намолотили более 1 миллиона 800 тысяч тонн зерна, скосили 95 % площадей. Тройка лидеров неизменна: Слуцкий, Несвижский и Минский районы. Там, кстати, и сельхозпредприятия с самой высокой урожайностью по региону – в хозяйстве «Гастелловское» собирали более чем по 100 центнеров с гектара.