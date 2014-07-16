В Антарктиде появится Белорусская антарктическая станция с прицелом на добычу полезных ископаемых

Новости Беларуси. Интересы Белой Руси на белом континенте. В Антарктиде совсем скоро появится наша собственная станция. На первый взгляд, шестой континент — это громадная ледовая пустыня, где зарегистрированы самые низкие температуры воздуха. И только подробное его изучение открывает большие перспективы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Громадная ледовая пустыня. Здесь зарегистрированы самые низкие температуры воздуха. В полярный день солнечной радиации сюда поступает больше, чем на протяжении года в жаркую Африку. А площадь этой глобальной льдины вдвое превышает территорию Зеленого Континента. И скоро на этом уникальном материке, имя которому Антарктида, появится белорусская антарктическая станция.

На белом континенте нет консульств и посольств. А значит, пусть и условно, сама антарктическая станция и состав экспедиции являются диппредставителем синеокой. «Соседствовать», кстати, с нами в Антарктиде будет Россия и Япония.

Чтобы построить действительно хорошую станцию, опыт коллег необходим. А потому белорусская сторона активно сотрудничает с зарубежными специалистами. При этом и отечественным ученым есть, чем поделиться и что предложить.

Научные открытия позволяют Беларуси спокойно пройти через «международные ворота» - именно так в полярных кругах называют Новую Зеландию. От островного государства до самого южного материка планеты – около 3 с половиной тысяч километров.С 1957 годав Антарктиде круглый год работает новозеландская научная станция, одна из самых крупных на континенте.

Стюарт Прайор, почетный консул Республики Беларусь в Новой Зеландии:

Белорусская станция будет построена на другой стороне Антарктиды от Новой Зеландии, и физически мы вам помочь не сможем. Но зато мы готовы вас консультировать по всем вопросам, и даже поделимся своими связями в мировом сообществе исследователей Антарктиды. Было бы очень интересно привлечь ученых обеих стран, и Беларуси и Новой Зеландии, к совместным исследованиям.

Выбор места, кстати, для будущей станции — эта тоже момент тонкий. Ведь если все-таки настанет момент передела белой земли, страна, у которой есть антарктическая станция, скорее всего, будет претендовать и на все полезные ископаемые на этой территории.

Фундамент для дома отечественного полярника был заложен в 2006-ом. Тогда наша страна присоединилась к Договору об Антарктиде. Чтобы построить Белорусскую антарктическую станцию, средства нужны немалые. Но прибыль от вложений может оказаться гораздо больше. Это уже вопрос времени.