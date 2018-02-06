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Немецко-белорусский экономический форум состоится во Франкфурте-на-Майне 6 февраля

06 февраля 2018 06:44
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Новости Беларуси. Франкфурт-на-Майне принимает немецко-белорусский экономический форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подобные встречи уже стали традиционными и проходили в формате Дней белорусской экономики в Германии.

Немецко-белорусский экономический форум состоится во Франкфурте-на-Майне 6 февраля-1

Во время двустороннего форума планируется представить заинтересованным немецким компаниям потенциал страны – в первую очередь, для промышленной кооперации, инноваций, а также в сфере финансирования и страхования в немецко-белорусской внешней торговли.

# Экономика # Беларусь-Германия # Фотофакт

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