«Как мы сейчас подготовимся, так у нас и будут происходить работы». В Брестской области тракторы уже готовы к посевной

Новости Беларуси. Белорусские аграрии приводят в порядок парк сельхозтехники. В Брестской области тракторы уже готовы к весенней посевной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одно из хозяйств посетил наш корреспондент Петр Бутрим.

Пока в полях все еще лежит снег, работа бурлит в основном в теплых мастерских. И это правило для аграриев неизменно. Слесари, наладчики, механизаторы – каждый «колдует» над своим агрегатом.

В этом хозяйстве к первому техосмотру необходимо привести в порядок 60 единиц техники – почти половина из них тракторы, хотя в парке и две пожарные машины. В общем, почти готовы.

Александр Бенда, главный инженер сельхозпредприятия:

Как мы сейчас подготовимся, так у нас и будут происходить работы, то есть отлагательства не терпит. Еще планируем приобрести шиномонтаж для грузовых и легковых машин, что немаловажно.

Внушительной сбруей этот железный конь обрастет уже совсем скоро. Механизатор Дмитрий Мельник внимателен к каждому винтику. Поэтому сразу и не скажешь, что стальному помощнику скоро стукнет 10. Все это время трактор в одних руках – как зимой, так и летом.

Дмитрий Мельник, механизатор:

По силе, возможности где-то что-то делаем, ремонтируем. В основном зимой. Все сезонные работы он выполняет. А зимой стараюсь становиться на ремонт, перебирать его полностью. По сокращенному графику в январе здесь работать не привыкли. Более того, зимняя пора едва ли не самая горячая. Надо и удобрения в поле вывезти, и технику отремонтировать – и все это только своими силами.

Анатолий Якуш, слесарь-инструментальщик:

Если ехать за 20, за 40 километров, чтобы этот шланг купить, и зробить на месте. Вот вся тут выгода. Покуда в Пинск съездите туда-сюда – это часа 3-4 надо потерять. А во время уборки это же время. А так зробим за 5-10 минут.

Специальные станки, свой инструментальный цех и грейдер, а также закупленные в прошлом году трактор, погрузчик, косилка и два прицепа. Что уж говорить, в этом хозяйстве процесс обновления парка и подготовки к посевной отлажен до автоматизма.

Петр Бутрим, СТВ:

Подготовка к весенне-полевым работам идет полным ходом, в основном в мастерских. Здесь же, на мехдворе, та техника, которая наготове или уже в работе. Однако есть в районе хозяйства, которые все еще нуждаются в помощи.

Иван Карпинчик, главный специалист управления сельского хозяйства Ивановского райисполкома:

Процент готовности к весенне-полевым работам составляет 85 %. От графиков немножко отстаем.