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Новости экономики за 05.02.2018

05 февраля 2018 16:32
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Новости Беларуси. Эксперты отмечают повышенный спрос на потребительские кредиты в стране. Они, напоминаем, станут еще доступнее после очередного февральского снижения ставки рефинансирования (подробнее здесь), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рост доходов населения и стабильность на валютном рынке тоже влияют на желание занять денег у банка. На начало 2018 года объем задолженности физлиц по потребительским кредитам составил без малого 3 миллиарда рублей.

Всего белорусы должны банкам чуть больше 9 миллиардов.

Банки в свою очередь держат руку на пульсе потребительского спроса. Филиалы финучреждений работают непосредственно на территории крупных торговых сетей, торгующих бытовой и электронной техникой. Взять кредит на покупку автомобиля можно тоже в считанные минуты.

Новости экономики за 05.02.2018-1

Адекватные платежеспособности покупателей ставки по кредитам плюс доступность кредитных продуктов в целом. Например, во многих банках заемные средства можно оформить через интернет в режиме реального времени.

ЗАСТРОЙЩИКИ ДЕРЖАТ ЦЕНЫ

А вот с кредитованием жилья картина несколько иная. Несмотря на постепенное снижение ставки рефинансирования, кредитные программы многих банков претерпели за последние месяцы изменения. В частности, некоторые повысили тот процент, который они прибавляют к ставке рефинансирования, плюс сократили продолжительность льготного периода. Также не все банки до конца определились с объемом средств, которые будут выделены на финансирование недвижимости в 2018 году. С начала года большинство из застройщиков заняли выжидательную позицию и цены пока не меняют.

Новости экономики за 05.02.2018-4

НА ОДНОГО БРОКЕРА БОЛЬШЕ

Первый брокер из Казахстана аккредитован на Белорусской универсальной товарной бирже. На площадках БУТБ уже успешно работают четыре брокера-нерезидента из Латвии, Литвы, России и Турции. Эта схема взаимодействия доказала свою эффективность. Один только латвийский брокер в 2017 году привлек на биржу 14 новых клиентов и заключил биржевых сделок на сумму более 4 миллионов долларов.

Новости экономики за 05.02.2018-7

Беларусь вошла в 20-у стран с самыми удобными электронными госуслугами

Утром 6 февраля банковские карточки могут работать со сбоями

Новости экономики за 05.02.2018-10

НЕЛЕТНАЯ ПОГОДА

Задержанные и отмененные из-за сильных снегопадов авиарейсы в Москве заставили понервничать бизнесменов. Кто-то подсчитывает убытки от несостоявшихся встреч, ну а кто-то требует компенсации.

К слову, в России могут увеличить денежное возмещение за задержку авиарейсов в четыре раза.

Сейчас за опоздавший на 8 часов вылет размер выплаты составляет всего 200 рублей. Политика белорусской национальной авиакомпании предусматривает возврат полной стоимости за авиабилет либо возможность переписать билет на ближайшие рейсы. При задержке рейса от 2 часов предлагают напитки и бесплатный звонок домой, свыше 3 часов – бутерброды, чай, кофе, свыше 8 часов – гостиницу.

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# Экономика # Фотофакт # Экономическая рубрика

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