Новости экономики за 05.02.2018

Новости Беларуси. Эксперты отмечают повышенный спрос на потребительские кредиты в стране. Они, напоминаем, станут еще доступнее после очередного февральского снижения ставки рефинансирования (подробнее здесь), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рост доходов населения и стабильность на валютном рынке тоже влияют на желание занять денег у банка. На начало 2018 года объем задолженности физлиц по потребительским кредитам составил без малого 3 миллиарда рублей.

Всего белорусы должны банкам чуть больше 9 миллиардов.

Банки в свою очередь держат руку на пульсе потребительского спроса. Филиалы финучреждений работают непосредственно на территории крупных торговых сетей, торгующих бытовой и электронной техникой. Взять кредит на покупку автомобиля можно тоже в считанные минуты.