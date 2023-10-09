Новости экономики за 09.10.2023

Как реагируют продавцы нефти на обострение палестино-израильского конфликта, стоит ли ждать скачка цен на нефть? Зачем в Беларуси хотят объединить имущественные налоги в один общий платеж?

Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛОРУССКИЕ КОМПАНИИ ВСЕ БОЛЬШЕ БЕРУТ КРЕДИТЫ В РУБЛЯХ