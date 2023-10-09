Новости экономики за 09.10.2023
Как реагируют продавцы нефти на обострение палестино-израильского конфликта, стоит ли ждать скачка цен на нефть? Зачем в Беларуси хотят объединить имущественные налоги в один общий платеж?
Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
БЕЛОРУССКИЕ КОМПАНИИ ВСЕ БОЛЬШЕ БЕРУТ КРЕДИТЫ В РУБЛЯХ
По данным исследований Евразийского банка развития, в Беларуси сохраняются высокие темпы кредитования в национальной валюте. При этом больше кредитов стало брать население. Аналитики констатируют: рост кредитования на фоне устойчивого роста доходов населения продолжит поддерживать внутренний спрос. Параллельно с увеличением рублевого кредитования населения активнее кредитуется в рублях и бизнес, а также госсектор. В целом корпоративный сектор был должен на 1 сентября более 28 миллиардов рублей.
Нефть дорожает на фоне обострения геополитической ситуации. Подробности здесь.
В НАЛОГОВОМ КОДЕКСЕ БЕЛАРУСИ ПОЯВИТСЯ ПОНЯТИЕ «ЕДИНЫЙ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ПЛАТЕЖ»
В Беларуси объединят все имущественные налоги. Вместо трех – земельного, на недвижимость и транспортного – предлагают ввести единый имущественный платеж. Проектом изменений в Налоговый кодекс предусмотрены некоторые особенности для этого платежа. Оплачивать его нужно ежегодно не позднее 15 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом, или в течение 30 календарных дней со дня вручения извещения. Ряд предлагаемых изменений касается также ставок подоходного налога. Так, для индивидуальных предпринимателей, у которых доходы в год превысили 500 тысяч рублей, ставку предлагается установить в размере 30 % в течение всего налогового периода. Что касается физлиц, чей доход за календарный год превысит 200 тысяч рублей, ставка налога может составить 25 % с суммы превышения.
В БЕЛАРУСИ ВЫПУСТИЛИ НОВУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ МОНЕТУ
С 10 октября в обращение будет выпущена серебряная слитковая монета «Славянка» 2023 года. Новая монета является инвестиционной, а не коллекционной, то есть предназначена в первую очередь для сбережения и накопления. Ее стоимость определяется с учетом цен продажи драгоценных металлов на международном рынке. Ранее Нацбанк выпустил свою первую слитковую (инвестиционную) монету – золотую «Славянку» номиналом 50 рублей.