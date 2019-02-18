Белорусы участвуют в продуктовой выставке в Дубае

Новости Беларуси. Gulfood входит в тройку самых крупных в мире выставок продуктов питания и является значимым событием для производителей и поставщиков пищевой промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2019 году в ней принимают участие более 5000 компаний из 100 стран. В белорусской экспозиции представлены продукты питания девяти компаний-экспортеров мясной, молочной и кондитерской продукции. Предприятия обладают международными сертификатами соответствия требованиям ISO по системе менеджмента качества и безопасности пищевых продуктов, а демонстрируемая на выставке продукция имеет сертификаты халяль.