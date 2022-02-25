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Из-за конфликта в Украине дорожают энерго- и сырьевые ресурсы. Называем актуальные цены

25 февраля 2022 15:27
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Украина и Россия – одни из крупнейших поставщиков на мировой рынок зерна, энергоносителей, металлов, угля. Нынешняя ситуация очевидно не может не отразиться на стоимости активов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цена на нефть взлетела до 105 долларов за баррель – плюс 8,5 % за день. Это рекорд с августа 2014 года. Мировые цены на продовольственную пшеницу могут превысить 400 долларов за тонну, а цены на кукурузу приблизятся к этому уровню, если значительная часть российского и украинского зерна не будет поставлена на глобальный рынок.

Банки Беларуси прорабатывают потенциальные риски на валютном рынке – подробности далее.

Из-за конфликта в Украине дорожают энерго- и сырьевые ресурсы. Называем актуальные цены-1

Дорожают алюминий и никель. Пошли вверх и цены на драгоценные металлы. Фьючерс на золото вырос на 3 %. Россия контролирует более 40 % мирового рынка палладия, и уже сейчас наблюдается рост цен на этот металл. По данным аналитиков, обострение геополитической обстановки на фоне низких запасов на многих товарных рынках может привести к продолжению энергетического и сырьевого кризиса.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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