Из-за конфликта в Украине дорожают энерго- и сырьевые ресурсы. Называем актуальные цены

Украина и Россия – одни из крупнейших поставщиков на мировой рынок зерна, энергоносителей, металлов, угля. Нынешняя ситуация очевидно не может не отразиться на стоимости активов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цена на нефть взлетела до 105 долларов за баррель – плюс 8,5 % за день. Это рекорд с августа 2014 года. Мировые цены на продовольственную пшеницу могут превысить 400 долларов за тонну, а цены на кукурузу приблизятся к этому уровню, если значительная часть российского и украинского зерна не будет поставлена на глобальный рынок.

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