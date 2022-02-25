Новости экономики за 25.02.2022

Новости Беларуси. Как инвесторы реагируют на шторм цен на мировых рынках? Как запуск проекта «Евразийский агроэкспресс» изменит показатели белорусского экспорта в Китай и когда будет введен в промышленную эксплуатацию второй блок БелАЭС? С деловым обзором дня экономический обозреватель Наталья Надольская. ГОТОВНОСТЬ ВТОРОГО БЛОКА БЕЛАЭС – 96 %

С момента включения первого блока БелАЭС станция выработала более 7,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Это позволило заместить 2 миллиарда кубометров природного газа. Готовность второго блока Белорусской атомной электростанции – 96 %. Сейчас завершаются подготовительные работы к запуску управляемой цепной реакции. В ближайшее время реакторная установка блока будет выведена на минимально контролируемый уровень мощности.

К концу 2022 года блок введут в промышленную эксплуатацию – тогда станция и заработает на полную мощность. К концу апреля первый энергоблок БелАЭС остановят для планово-предупредительного ремонта. Их проводят на атомных станциях ежегодно. В рамках планового ремонта проведут первую перезагрузку ядерного топлива. Оно уже на площадке БелАЭС.