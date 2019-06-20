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Наравне с Италией и Францией: российские туристы высоко оценили белорусскую кухню

20 июня 2019 16:54
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Новости Беларуси. Российские туристы высоко оценили белорусскую национальную кухню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Крупное агентство решило составить рейтинг лучших городов и стран для летних гастрономических путешествий.

Наравне с Италией и Францией: российские туристы высоко оценили белорусскую кухню-1

Эксперты призвали обратить внимание на важность гастрономии в жизни людей. По их мнению, каждый народ и его культура вносят свой вклад в устойчивое развитие посредством культуры питания.

По итогам обширного интернет-опроса, Беларусь не только вошла в первую десятку, но и оказалась на одном уровне с Италией и Францией.

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# Туризм # Экономика # Фотофакт

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