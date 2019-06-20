Наравне с Италией и Францией: российские туристы высоко оценили белорусскую кухню

Новости Беларуси. Российские туристы высоко оценили белорусскую национальную кухню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Крупное агентство решило составить рейтинг лучших городов и стран для летних гастрономических путешествий.

Эксперты призвали обратить внимание на важность гастрономии в жизни людей. По их мнению, каждый народ и его культура вносят свой вклад в устойчивое развитие посредством культуры питания.

По итогам обширного интернет-опроса, Беларусь не только вошла в первую десятку, но и оказалась на одном уровне с Италией и Францией.