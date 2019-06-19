Новости экономики за 19.06.2019

Новости Беларуси. Какие изменения ждут частный общепит, сколько денег мы потратили в 2019 году и какой средний чек на покупку в отечественном интернет-магазине? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЗНАЧИТЕЛЬНО УПРОЩАЮТСЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, РАБОТАЮЩИМ В СФЕРЕ ОБЩЕПИТА

Белорусский парламент приступил к рассмотрению законопроекта, который существенно упростит требования к предпринимателям, работающим в сфере общественного питания.