Новости экономики за 19.06.2019

Новости Беларуси. Какие изменения ждут частный общепит, сколько денег мы потратили в 2019 году и какой средний чек на покупку в отечественном интернет-магазине? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЗНАЧИТЕЛЬНО УПРОЩАЮТСЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, РАБОТАЮЩИМ В СФЕРЕ ОБЩЕПИТА
Белорусский парламент приступил к рассмотрению законопроекта, который существенно упростит требования к предпринимателям, работающим в сфере общественного питания.
Будет уменьшено количество проверок и созданы оптимальные условия для ведения бизнеса. К примеру, раньше, чтобы открыть кафе, надо было выполнить 12 обязательных пунктов из перечня санитарных норм. Сейчас все значительно упрощается. Остается минимальное количество требований, которое позволяет убедиться, что пунктом общепита можно пользоваться безопасно.
НА НЕЖИНСКОМ ГОК ЗАВЕРШИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
На Нежинском горно-обогатительном комбинате завершено строительство автомобильной инфраструктуры. Построены все 16 предусмотренных проектом дорог. Причем постоянно будет эксплуатироваться только одна из них, подъездная. Остальные рассчитаны на период строительства ГОКа, которое с наступлением лета перешло в наиболее активную фазу.
Сейчас ускоренными темпами продолжается возведение объектов наземного комплекса, водозаборных и энергетических сооружений, а также жилого квартала для сотрудников второго калийного предприятия нашей страны.
За первые пять месяцев 2019-го белорусы потратили 19 миллиардов рублей
Белорусы ежемесячно получают около 30 тысяч посылок из зарубежных интернет-магазинов