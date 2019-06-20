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36,8 % введённого в январе-мае 2019 года жилья в Беларуси построено для нуждающихся

20 июня 2019 16:54
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Новости Беларуси. Более трети введенного в 2019 году жилья предназначено для стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

36,8 % введённого в январе-мае 2019 года жилья в Беларуси построено для нуждающихся-1

36,8 % введённого в январе-мае 2019 года жилья в Беларуси построено для нуждающихся-3

Всего с начала года новоселов приняли 13 тысяч 100 квартир общей площадью 1 миллион 250 тысяч квадратных метров. Каждый третий квадрат – для нуждающихся, причем более 300 тысяч метров построены с использованием государственной поддержки.

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# Государственная политика в области жилищного строительства # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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