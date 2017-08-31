Нам надо искать наших партнеров – может быть, Индия, может быть, Китай: Лукашенко на встрече с Гуцериевым

Новости Беларуси. Беларусь намерена стать мировым лидером в производстве калийных удобрений. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил 31 августа на встрече с российским бизнесменом, председателем совета директоров «Славкалия» Михаилом Гуцериевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня наша страна держит седьмую часть мирового объема экспорта калийных удобрений. Продукция поставляется на рынки более чем 70 государств. И отрасль не стоит на месте: в настоящее время реализуются сразу несколько крупных проектов.

Калийная соль для нашей страны еще и соль экспорта – основное минеральное богатство Беларуси. И действительно, наша страна в мировой тройке по запасам этого сырья. Но потенциал раскрыт не полностью. Хотя казалось, сделали это уже давно – когда освоили Старобинское месторождение. Почти 70 лет назад это дало тогда еще советской экономике фантастический рывок. В ближайшие годы произойдет импульс и того сильнее: сразу два горных комбината – Петриковский и Нежинский – выйдут на международный калийный рынок, окончательно закрепив белорусскую доминанту. О том, что Беларуси это под силу, на встрече с бизнесменом Михаилом Гуцериевым отметил Александр Лукашенко. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда мы реализуем два национальных проекта (в Петрикове мы строим комбинат по производству калийных удобрений и у тебя проект – «Славкалий», тоже по производству калийных удобрений), мы вообще будем лидерами производства в мире калийных удобрений. Да, нам надо искать наших партнеров. Может быть, Индия, может быть, Китай, и с ними выстраивать сегодня политику вплоть, главное, до реализации этих удобрений. Разработкой Нежинского месторождения занимается «Славкалий». Компания во главе с Михаилом Гуцериевым активно возводит комбинат в Любанском районе. Достроят его к 2020 году, запустят двумя позже, но выхлоп уже получается серьезный – 2000 новых рабочих мест, десятки жилых домов, дорога, железнодорожные пути и другая инфраструктура.

Олег Швец, начальник управления организации строительства ИООО «Славкалий»:

В данный момент производятся работы по бурению замораживающей скважины. Это очень технологически ответственный момент. Планируем в сентябре начать работы по реконструкции железнодорожной станции, строительные работы по основной подъездной дороге к руднику. Градообразующее предприятие на старте готово добывать до двух миллионов тонн калия в год – это 20 % от сегодняшних цифр. И эта та самая дамка, что выдвинет Беларусь на лидирующую позицию в мире: продавать сырье холдинг будет через Белорусскую калийную компанию. А уже сегодня преимущественно наши застройщики работают на месте возведения комбината.

Михаил Гуцериев, председатель совета директоров ИООО «Славкалий»:

12 подрядных организаций Республики Беларусь заключили договора. Ведется активно работа в проектировании проекта: 10 белорусских проектных институтов. В этом году объем инвестиций 164 миллиона долларов, из них 123 это наша часть, инвесторы, и 41 – китайский кредит. На следующий год в обратную сторону: мы дадим 60, Китай дает 340 миллионов долларов. «Беларуськалий» – не только крупнейший, но и главный поставщик валюты в страну. Кстати, за продажу сырья отвечает Белорусская калийная компания. И стоит отметить, вполне успешно – за первое 2017 полугодие поставки, в основном партнерам дальней дуги, выросли на 41 %. Вопреки мнению скептиков, ценник за тонну не лихорадило, словно на американских горках, он устаканился на 343 долларах за тонну. Во многом позитивные цифры – отголоски контрактов с Индией и Китаем, мощными аграрными странами.