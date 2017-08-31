Новости экономики за 31.08.2017

Новости Беларуси. Пенсии военнослужащих с 1 сентября будут повышаться сопоставимо с ростом пенсий других категорий граждан. Соответствующий указ подписал 31 августа Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, с 1 августа вырастут зарплаты у бюджетников. В Беларуси повышается тарифная ставка 1 разряда.

По данным Национального статистического комитета в бюджетной сфере заняты почти 860 тысяч человек.

ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКОВ ВЫРАСТУТ

От размера тарифной ставки, как известно, зависят оклады бюджетников. 1 августа она вырастет на 6,5 %. Средняя зарплата бюджетников в 2018 году должна составить не менее 750 рублей. Предполагается, что экономика сможет выйти на тот уровень доходов, чтобы в достаточном объеме обеспечить прогнозные показатели по зарплате. Правительство рассчитывает на ресурсы, предусмотренные проектом бюджета. К концу 2017 года средние зарплаты учителей и врачей также подрастут.