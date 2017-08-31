Новости экономики за 31.08.2017
Новости Беларуси. Пенсии военнослужащих с 1 сентября будут повышаться сопоставимо с ростом пенсий других категорий граждан. Соответствующий указ подписал 31 августа Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме того, с 1 августа вырастут зарплаты у бюджетников. В Беларуси повышается тарифная ставка 1 разряда.
По данным Национального статистического комитета в бюджетной сфере заняты почти 860 тысяч человек.
ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКОВ ВЫРАСТУТ
От размера тарифной ставки, как известно, зависят оклады бюджетников. 1 августа она вырастет на 6,5 %. Средняя зарплата бюджетников в 2018 году должна составить не менее 750 рублей. Предполагается, что экономика сможет выйти на тот уровень доходов, чтобы в достаточном объеме обеспечить прогнозные показатели по зарплате. Правительство рассчитывает на ресурсы, предусмотренные проектом бюджета. К концу 2017 года средние зарплаты учителей и врачей также подрастут.
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Новая стратегия Нацбанка – развитие цифрового финансового рынка. Уже сегодня обсуждается возможность трансформации банковского сектора. А именно создание системы мгновенных платежей, что позволит зачислять деньги получателю online в круглосуточном режиме. В ближайшей перспективе запуск платежных сервисов, которые позволят оплачивать товары и услуги с помощью мобильных устройств.
ПРОИНДЕКСИРОВАТЬ ТАРИФЫ
С 1 сентября проиндексируют цены на природный и сжиженный газ, тарифы на электрическую и тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения для населения. С начала месяца они вырастут на 8 %. Тариф на электроэнергию в жилых домах и квартирах, оборудованных электроплитами, составит без малого 11 копеек за 1 кВт/ч.
Дифференцированный тариф в таких жилых помещениях ночью чуть больше 7 копеек, а в вечерний час пик – почти 22 копейки.
10 СОТОК
Названы города с самой дорогой землей в Беларуси. По оценке Национального кадастрового агентства в лидерах Минск, Солигорск и Гродно. За 10 соток земли под застройку 90 тысяч долларов в столице и по 15 тысяч с небольшим в Гродно и Солигорске. В первую десятку самых дорогих городских населенных пунктов страны вошли также:
По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже рубль окреп к евро.
Доллар подорожал незначительно, актуальный курс 1,93. Евро уступил больше копейки, торгуется на уровне 2 рублей 29 копеек. Российский рубль вырос на копейку с небольшим, и за 100 дают 3 рубля 30 копеек.