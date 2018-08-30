«Мы рассчитываем на долгосрочное и взаимовыгодное взаимодействие»: в Минск прибыла парламентская делегация из Финляндии

Новости Беларуси. Беларусь и Финляндия обсуждают новые направления сотрудничества. В Минск прибыла парламентская делегация из скандинавского государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 30 августа коллег принимали в Совете Республики. Стороны обсудили финский опыт создания бизнес-кластеров, а также систем координации образования и органов госуправления. Сегодня у стран есть интерес нарастить сотрудничество в наукоемких отраслях. В частности, в сфере микроэлектроники, робототехники и биотехнологий.

Вилле Рюдман, член фракции Национальной коалиционной партии (Финляндия):

Наши страны разделяют интересы в области экономики, образования и науки. Мы рассчитываем на долгосрочное и взаимовыгодное взаимодействие в этих и других сферах. Уверен, что межпарламентское сотрудничество – в частности, сформированная группа дружбы в парламентах двух стран – поможет нам в этом.

Сергей Рахманов, председатель постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности:

Я хотел бы отметить очень благожелательное отношение наших партнеров к Беларуси. Первое их впечатление очень позитивное. Тем более, что Финляндия – одна из тех стран, которые ориентированы на обеспечение стабильности, региональной и мировой. И точно таким же образом ориентирована Беларусь.