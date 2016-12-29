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Накануне Нового года белорусские банки увеличивают портфель кредитных заимствований

29 декабря 2016 07:51
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Новости Беларуси. Белорусские банки расширяют портфель кредитных заимствований.

Накануне Нового года сразу два финансовых учреждения получили внешние займы в общей сложности на 50 миллионов долларов.

В качестве кредиторов выступили авторитетные международные партнеры – Международная финансовая корпорация и Евразийский банк развития. В обоих случаях деньги помогут белорусским компаниям решить самый насущный вопрос – они пополнят оборотный капитал для осуществления торговых операций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Кредиты Беларуси

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