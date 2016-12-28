Новости экономики за 28.12.2016

Новости Беларуси. 28 декабря в Минске открыли китайско-белорусский центр коммерциализации инноваций.

Иными словами здесь помогут из научных разработок извлечь прибыль.

Один из первых таких проектов – совместное производство беспилотников.

В помощь инвесторам – то есть тем кто готов вложить деньги – также фонд венчурных инвестиций на 20 миллионов долларов. Эдакий коммерческий магнит для растущего китайско-белорусского парка «Великий камень».

ФОНД ВЕНЧУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Новый центр это такая платформа для развития сотрудничества двух стран в области науки и техники.

Она же поможет искать потенциальных инвесторов и партнеров.

Центр уже отобрал 43 проекта, и этот перечень будет ежегодно пополняться. В частности, сейчас в нем – создание совместного производства по выпуску беспилотников и съедобной упаковки, разработки в сфере укрепления подшипников с помощью нанотехнологий, а также в области приборостроения и электроники.

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям:

Мы обсуждаем, кстати, с Министерством по науке и технике Китая создание бизнес-инкубатор, чтобы как раз для нашей молодёжи было площадка, где могли создаваться стартапы, отрабатываться технологии, создаваться опытные образцы, но и понятно – параллельно мы ищем инвестора.

ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ

Тракторный завод с 2017 года повысит оклады работникам на 15%. В новый год флагман отечественного тракторостроения вступит без складских запасов. В уходящем году продукцию завода экспортировали в 60 стран мира.

Портфель заказов на 2017 уже почти сформирован. За 500 единиц техники уже получена предоплата.

ДЕД МОРОЗ ТОЖЕ ПЛАТИТ

Налоговая напоминает Дедам Морозам и Снегурочкам об уплате единого налога. Сказочным персонажам не нужно регистрироваться в качестве ИП.

Достаточно лишь представить соответствующее письменное уведомление в инспекцию по месту жительства и уплатить налог.

К примеру, в Гродно ставка единого налога за месяц составляет 100 рублей. В Гомеле 109. В Минске – 77 рублей. При неуплате налога, Деда Мороза и Снегурочку обяжут заплатить единый налог в 5-кратном размере.

По результатам торгов на валютно-фондовой бирже рубль сдал ко всем валютам корзины. Доллар вырос на сотую копейки. Курс на завтра 1.95 Евро подорожал на полкопейки. Завтра по Нацбанку 2 рубля 4 копейки. Российский рубль укрепился на копейку за сотню и курс на завтра 3.21, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.