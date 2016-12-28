В Южном Синае много возможностей для белорусских инвестиций: делегация из Минской области находится в Египте

Новости Беларуси. Добыча пресной воды и прямые перелеты в Шарм-эль-Шейх. У Южного Синая и центрального региона Беларуси масса возможностей для реализации совместных проектов – уверен губернатор этой Египетской провинции. 28 декабря в этой арабской республике принимали делегацию Минской области.

Среди приоритетных направлений сотрудничества: сельское хозяйство, промышленность, культура и, конечно, туризм.

Египет встретил белорусов прекрасной погодой. Легкий морской бриз, 20 градусов выше ноля и чистейшее небо, ни облачка, абсолютный контраст с нынешним белорусским нашим промозглым декабрем.

Вот и атмосфера рабочих переговоров здесь в Шарм-эль-Шейхе оказалась теплой и безоблачной.

В зале переговоров – весь южносинайский бизнес. Спортивные акционеры, мелиораторы, чиновники. Под двумя флагами.

Понятно уже сходу: нам есть, что предложить региону.

В этой провинции к 2030 году будет жить 8 миллионов человек. Сейчас – 200 тысяч. В Египте проводят политику переселения людей от берегов Нила. Готовят инфраструктуру. И главное – жилье.

Мухамед Эль-Хмамси, член совета директоров общества египетско-русской дружбы (Египет):

Наш губернатор убедился, что в Беларуси отличные технологии в строительстве. У нас в Южном Синае очень много возможностей для белорусских инвестиций. В ближайшем будущем мы построим Новый Шарм-эль-Шейх. Это будет город площадью 200 тысяч квадратных метров.

И мы очень нуждаемся в ваших специалистах и технологиях.

Кроме прочего в регионе за 15 лет появятся 8 промышленных зон. Сейчас здесь активно работают над открытием зон для добычи полезных ископаемых. Будут добывать гранит и мрамор. Египет – страна, в которой практически нет пресной воды. Она глубоко под землей. А ежедневно только Шарм-эль-Шейх потребляет 140 тысяч тонн этого ресурса.

Али Эль-Шинави, инженер предприятия по добыче водных ресурсов (Египет):

Для нас поиск пресной воды – очень важная задача. В Беларуси есть надежная техника для бурения скважин. Мы ее не покупаем в странах Евросоюза, а хотим купить у вас.

Она нам полностью подходит по соотношению цена-качество.

Огромный потенциал есть и в туристической отрасли. Южный Синай планирует получать 6 миллиардов долларов прибыли в год через 15 лет от этого сектора экономики.

А белорусский турист – море и сервис.

Сегодня шел разговор об открытии прямых рейсов из Минска в Шарм-эль-Шейх. Беларусь планирует нарастить также и экспорт продовольствия.



Сергей Трусов, председатель комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома:

Ту же самую продукцию халяльную, которую выпускает ряд сельхозпредприятий республики и области, она здесь востребована.

Египет активно сотрудничает с 80 странами мира. И то, что отношениям с Беларусью уделяется такое внимание, – говорит о многом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Официальный визит белорусской делегации в Шарм-эль-Шейх продлится еще один день. Впереди встречи с представителями туристического сектора Арабской республики. По итогам же визита планируется подготовить программу сотрудничества между Минской областью и Южным Синаем. Ее должны подписать два Президента – Александр Лукашенко и Абдель Фаттах ас-Сиси уже в январе.