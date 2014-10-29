Надежда Ермакова: Процентные ставки по кредитам до конца года сохранятся на прежнем уровне, но в 2015-м начнут снижаться

Новости Беларуси. Процентные ставки по кредитам до конца года сохранятся на прежнем уровне, но в 2015-м начнут снижаться. Об этом 29 октября заявила глава Нацбанка Надежда Ермакова.

Уровень инфляции пока не позволяет банкам создать более привлекательные условия, но прогнозы вполне оптимистичны.

Уже к концу года инфляцию намерены снизить до 18%, при том, что в сентябре она составила 20%. А в 2015 году этот показатель рассчитывают уменьшить еще больше.

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Предполагается, что инфляция составит 11-12%. То есть по сравнению с 2014 годом большое снижение. Но во всяком случае просчитывается, что мы это сможем сделать. Что будет рост производства, что снизятся процентные ставки по кредитам, что золотовалютные резервы останутся на уровне 2014 года.