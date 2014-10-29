Прямой эфир

Надежда Ермакова: Процентные ставки по кредитам до конца года сохранятся на прежнем уровне, но в 2015-м начнут снижаться

29 октября 2014 14:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Процентные ставки по кредитам до конца года сохранятся на прежнем уровне, но в 2015-м начнут снижаться. Об этом 29 октября заявила глава Нацбанка Надежда Ермакова.

Уровень инфляции пока не позволяет банкам создать более привлекательные условия, но прогнозы вполне оптимистичны.

Уже к концу года инфляцию намерены снизить до 18%, при том, что в сентябре она составила 20%. А в 2015 году этот показатель рассчитывают уменьшить еще больше.

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:
Предполагается, что инфляция составит 11-12%. То есть по сравнению с 2014 годом большое снижение. Но во всяком случае просчитывается, что мы это сможем сделать. Что будет рост производства, что снизятся процентные ставки по кредитам, что золотовалютные резервы останутся на уровне 2014 года.

# Экономика # Нацбанк Беларуси # Надежда Ермакова

Другие новости рубрики

Все новости
«Белнефтехим»: «Налоговый маневр» не повлияет на эффективность нефтяной отрасли Беларуси
29 октября 2014 10:35

«Белнефтехим»: «Налоговый маневр» не повлияет на эффективность нефтяной отрасли Беларуси

Производителей мясной продукции Беларуси обязали ужесточить контроль за качеством сырья и готовых товаров
28 октября 2014 17:49

Производителей мясной продукции Беларуси обязали ужесточить контроль за качеством сырья и готовых товаров

Михаил Мясникович: Для белорусской стороны очень важна конкретика в отношениях с Международным валютным фондом
28 октября 2014 17:43

Михаил Мясникович: Для белорусской стороны очень важна конкретика в отношениях с Международным валютным фондом