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Румас принял участие в форуме по цифровизации с участием глав правительств ЕАЭС в Алматы

01 февраля 2019 13:55
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Новости Беларуси. Беларусь намерена стать одним из ключевых центров Восточной и Центральной Европы по развитию искусственного интеллекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1 февраля вопросы цифровизации обсуждали премьер-министры государств ЕАЭС.

Румас принял участие в форуме по цифровизации с участием глав правительств ЕАЭС в Алматы-1

В Алматы прошел масштабный форум. На одной площадке он собрал представителей IT-компаний, технопарков из США, Великобритании, Германии, Франции, Сингапура, Швейцарии и стран СНГ. Одна из главных тем – развитие цифровых экономик стран ЕАЭС. Здесь договорились о создании единого органа управления цифровыми проектами.

Кстати, в IT-сфере Беларуси чем похвастаться есть. К примеру, экспорт программных продуктов резидентов Парка высоких технологий в 2017-м превысил миллиард долларов, по итогам 2018 года увеличился еще на 30 %. В целом же по экспорту программного обеспечения на душу населения мы опережаем США, Индию и Китай.

Румас принял участие в форуме по цифровизации с участием глав правительств ЕАЭС в Алматы-4

# It-технологии # Экономика # Фотофакт

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