Нацбанк: инфляция в первом полугодии 2019-го ожидается на уровне 2018-го

Новости Беларуси. Ставка рефинансирования может побить рекорд, а инфляция в первом полугодии 2019-го не должна превысить прошлогодних показателей. Эта информация озвучена в Национальном банке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нынешний уровень ставки рефинансирования в 10 % – исторический минимум – действует с июня 2018 года и продлен до 3 мая.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:

Решение сохранить неизменными ставку рефенансирования и ставку по постоянно доступным операциям поддержки ликвидности банков. Это 10 % и 11,5 % годовых процентов соответственно. Второе решение является скорее техническим: повысить с 13 февраля 2019 ставку по депозитам овернайт на 0,5 процентного пункта до 8,5 % годовых.