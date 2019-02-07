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Нацбанк: инфляция в первом полугодии 2019-го ожидается на уровне 2018-го

07 февраля 2019 06:52
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Новости Беларуси. Ставка рефинансирования может побить рекорд, а инфляция в первом полугодии 2019-го не должна превысить прошлогодних показателей. Эта информация озвучена в Национальном банке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нацбанк: инфляция в первом полугодии 2019-го ожидается на уровне 2018-го-1

Нынешний уровень ставки рефинансирования в 10 % – исторический минимум – действует с июня 2018 года и продлен до 3 мая.

Нацбанк: инфляция в первом полугодии 2019-го ожидается на уровне 2018-го-4

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:
Решение сохранить неизменными ставку рефенансирования и ставку по постоянно доступным операциям поддержки ликвидности банков. Это 10 % и 11,5 % годовых процентов соответственно. Второе решение является скорее техническим: повысить с 13 февраля 2019 ставку по депозитам овернайт на 0,5 процентного пункта до 8,5 % годовых.

Нацбанк: инфляция в первом полугодии 2019-го ожидается на уровне 2018-го-7

На снижение ставки рефинансирования повлияла стабильная ситуация на валютном рынке страны и замедление темпов роста инфляции. В 2018 году запланированный ранее инфляционный порог в 6  % превышен не был, в этом инфляция ожидается на уровне 5 %. Кроме того, Нацбанк разрабатывает стратегию повышения доверия к национальной валюте.

# Нацбанк Беларуси # Экономика # Фотофакт

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