Нацбанк Беларуси: Все объекты придорожного сервиса Брестской области будут оборудованы платежными терминалами

Новости Беларуси. Все объекты придорожного сервиса Брестской области в качестве пилотного проекта оборудуют платежными терминалами. Такова инициатива Нацбанка страны. Главное финансовое ведомство выступило с предложением – довести долю безналичных расчетов до 50%, сообщили в программе .

Специалисты намерены ускорить работу по оснащению торговых объектов платежными терминалами и исключить ситуации неисправности оборудования. Покупатель должен быть уверен, что может рассчитаться пластиковой карточкой в любой момент.

Сергей Дубков, заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:

Все объекты придорожного сервиса Брестской области будут оборудованы платежными терминалами до конца этого года. Это будет несколько пилотный проект, который снимет ненужные дискуссии о том, что это нельзя сделать, территориально это некомфортно, товарооборот не позволяет. Экономические расчеты показывают, что это реально сделать, было бы желание. И соответствующие экономические условия для этого есть.

Мы решили придать серьезное ускорение этой процедуре, чтобы субъекты хозяйствования, оказывающие розничные услуги, имели в наличии платежные терминалы.