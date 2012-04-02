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Нацбанк Беларуси снижает ставку рефинансирования до 36% годовых

02 апреля 2012 13:46
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Новости Беларуси. Снижение ставки рефинансирования в Беларуси со 2 апреля связано с тем, что принятые в прошлом году меры по урегулированию денежно-кредитной политики позволили стабилизировать ситуацию в стране. В результате с начала текущего года существенно замедлилась инфляция.

Одновременно снижаются и стоимость кредитов для предприятий и граждан.

Это уже третье снижение ставки рефинансирования в Беларуси с начала этого года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Готовский, заместитель директора Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси:
Значение имеет не столько номинальная процентная ставка, сколько реальная, которая и влияет на привлекательность и депозитов, и кредитов. сама процентная ставка является такой точкой отсчета при формировании процентных ставок в банковской системе. Исходя из нынешней инфляции, на сегодняшний день где-то 20-25% – это тот уровень ставки рефинансирования, который соответствует инфляции. В любом случае, есть все предпосылки для дальнейшего снижения процентной ставки.

# Ставка рефинансирования в Беларуси # Национальный банк Республики Беларусь # Государственная политика

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