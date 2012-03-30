Лукашенко: Обвальной приватизации в стране как не было раньше, так и не будет теперь

Обвальной приватизации в стране не было и не будет. Она должна носить только точечный характер. На совещании Президент Александр Лукашенко подтвердил неизменность принципов купли-продажи госсобственности в Беларуси.

Правительство предложило уточнить трехлетний план приватизации и список стратегических предприятий. По мнению главы государства, подходить к этому вопросу нужно с умом.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы всегда говорили о том, что мы не против приватизации. Но, во-первых, обвальной приватизации в стране как не было раньше, так и не будет теперь. Этот вопрос не обсуждается, пока я президент. Не буду я президентом, тогда вы уж тут смотрите, как будете продавать предприятия, собственность, землю, может, и страну в целом. Хотя, если я буду жив, я буду всегда выступать против этого. Поэтому никакой обвальной приватизации.

Но это нормальный процесс, когда собственность государства (и предприятия, и другие формы собственности) продаются и покупаются. Но мы говорили о том, что приватизация в нашей стране должна носить точечный характер. Что такое точечный характер? Во-первых, все предприятия могут быть приватизированы. Зачем здесь делить предприятия на очень нужные и ненужные? Вы знаете, это даже некорректно по отношению к населению. На очень нужных предприятия, конечно же, работают очень нужные для страны люди. На предприятиях, которые не очень нужны государству, работаю не очень нужные люди для страны. Это что, нормально делить людей на нужных и ненужных? Ведь так народ может подумать. Все предприятия важны для страны, где работают наши люди. Они все важны. Поэтому зачем их делить на стратегические и нестратегические?

В связи с этим любое предприятие может быть приватизировано. Любое, без исключения. И зачем темнить? У нас в ряд стратегических предприятий относилось такое как «Белтрансгаз». Оно было запрещено к приватизации. Приватизировали? Да. Так зачем нам опять тень на плетень наводить?

Все предприятия в Беларуси могут быть приватизированы. Вопрос только в цене.

Мы сегодня говорим о том, что мы не против приватизации даже такого стратегического предприятия как «Белкалий», который приносит нам в лучшие годы до 3 млрд долларов дохода в страну. Мы не против. Но мы определили цену – сегодня она свыше 30 млрд долларов. Нас наш народ за это упрекнул? Нет. Мы его продали? Нет. Потому что мы поставили нормальную цену, с которой согласились многие международные финансовые институты.

Но если вы хотите понравиться Международному валютному фонду, Европейскому Союзу, Америке, России или еще кому-то, сегодня объявив, что мы продаем что-то, тогда не со мной. Не со мной и не при мне. Нравиться тем или иным государствам и объединениям – это хорошо, это надо. Но не этой ценой. Не та проблема и не тот вопрос, чтобы приватизировать страну, чтобы кому-то понравиться.

Неважно, какое будет предприятие – государственное, частное, акционерное, государственно-частное – неважно. Главное, чтобы там выпускали достойную продукцию, которая имела рынки сбыта, платили нормальные деньги людям, белорусам, которые там работают, и не забывали об уплате налогов.

Настораживает информация о том, что объекты приватизации нередко становятся объектами для махинаций. На совещании неоднократно упоминалось, что важно учитывать все детали покупки и продажи госсобственности, чтобы свести к минимуму возможность мошенничества или недобросовестной конкуренции.

После долгого обсуждениям решено свести все нормы по приватизации в единый документ. Сделать это нужно в течение второго квартала этого года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Закройте дыры, которые обнаружились в ходе приватизации и после приватизационных периодов на предприятиях. Закройте эти дыры. И я говорю, если это возможно, продумайте, Михаил Владимирович, давайте создадим общий документ. Я не знаю как его назвать. И надо это сделать быстро, переработав некоторые положения, ибо если мы сейчас начнем изменения и дополнения вносить, как это, вы знаете, бывает, черт ногу сломает. К двум указам дополнения, изменения, слово «это», слово «туда» и так далее. Надо создать целостный пакет. Кто бы ни приехал – вот наши документы по приватизации. Читай, смотри.