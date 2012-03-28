Казахстан заинтересован участвовать в приватизации белорусских нефтеперерабатывающих предприятий

Новости Беларуси. О заинтересованности Казахстана в участии в приватизации крупных белорусских предприятий, в частности, нефтеперерабатывающих журналистам сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол этой республики в нашей стране Ергали Булегенов.

В перспективе Астана может увеличить объемы поставок «черного золота» с последующем транзитом в Европу. В настоящее время ведутся переговоры с Россией по транспортировке через ее территорию казахстанской нефти в Беларусь. Большие перспективы и по развитию контактов между бизнесменами наших стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ергали Булегенов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь:

Что касается участия белорусских предприятий, предпринимателей, бизнесменов, то направлений очень много. Вполне возможно наращивание в области сельского хозяйства. Крупные предприятия Беларуси открыли совместные предприятия, есть совместные сборки тех же комбайнов, тракторов. Это наращивать вполне возможно.