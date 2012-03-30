Лукашенко: Все предприятия в Беларуси могут быть приватизированы. Вопрос только в цене

Обвальной приватизации в Беларуси не было и не будет. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на совещании по данному вопросу.

Правительство предложило для обсуждения внесение уточнений в трехлетний план по продаже госсобственности и по перечню юрлиц, которые отвечают за работу стратегических предприятий. По мнению Президента, подходить к этому вопросу нужно с умом. Продажа госсобственности будет носить точечный характер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Надо раз и навсегда определить: нет обвальной приватизации, приватизация носит точечный характер, если это нужно государству. Все предприятия в Беларуси могут быть приватизированы. Вопрос только в цене. Но если вы хотите понравиться Международному валютному фонду, Европейскому Союзу, Америке, России или еще кому-то, сегодня объявив, что мы продаем что-то, тогда не со мной. Не со мной и не при мне. Нравиться тем или иным государствам и объединениям – это хорошо, это надо. Но не этой ценой. Не та проблема и не тот вопрос, чтобы приватизировать страну, чтобы кому-то понравиться.